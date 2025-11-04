https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/15-aralik-dunya-turk-dili-ailesi-gunu-ilan-edildi-1100710026.html
15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi
15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi
Sputnik Türkiye
UNESCO’nun Özbekistan’daki 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla, 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi. Tarih, Orhun Yazıtları’nın ilk kez... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T05:09+0300
2025-11-04T05:09+0300
2025-11-04T05:09+0300
türki̇ye
türkiye
unesco
türkçe
türk
türk dili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044161538_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_40176e83db3193406564b7015c674d45.jpg
Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık günü 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildi.Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda Türkiye ve Türk devletlerinin ortak girişimiyle kabul edildiği bildirildi.Neden 15 Aralık?Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, 15 Aralık tarihinin Türk dilinin en eski yazılı belgelerinden Orhun Yazıtları’nın ilk kez deşifre edildiği gün olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hsknin-terfi-kararlari-aciklandi-1100709465.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044161538_185:0:833:486_1920x0_80_0_0_74961146757d0b270ec1b5054b864f26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, unesco, türkçe, türk, türk dili
türkiye, unesco, türkçe, türk, türk dili
15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi
UNESCO’nun Özbekistan’daki 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla, 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi. Tarih, Orhun Yazıtları’nın ilk kez deşifre edildiği günü simgeliyor.
Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık günü 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildi.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda Türkiye ve Türk devletlerinin ortak girişimiyle kabul edildiği bildirildi.
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, 15 Aralık tarihinin Türk dilinin en eski yazılı belgelerinden Orhun Yazıtları’nın ilk kez deşifre edildiği gün olduğunu ifade etti.