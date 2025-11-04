https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/15-aralik-dunya-turk-dili-ailesi-gunu-ilan-edildi-1100710026.html

15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi

UNESCO’nun Özbekistan’daki 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla, 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi. Tarih, Orhun Yazıtları’nın ilk kez... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık günü 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildi.Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda Türkiye ve Türk devletlerinin ortak girişimiyle kabul edildiği bildirildi.Neden 15 Aralık?Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, 15 Aralık tarihinin Türk dilinin en eski yazılı belgelerinden Orhun Yazıtları’nın ilk kez deşifre edildiği gün olduğunu ifade etti.

