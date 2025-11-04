https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/chpnin-kurultay-davasi-ertelendi-1100715308.html

CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, aralarında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.Duruşmada, mahkeme hakimi iddianamenin özetini okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi. Müşteki Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen , mahkemeden “usul ve eksikliklerin giderilmesini” talep etti.Üregen ayrıca, “Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından beklenmesi gereken sürenin dolması gerektiğini” hatırlatarak savunmaların bu süreden sonra alınmasını istedi.Diğer taraf avukatları da mahkemeden eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, tarafların taleplerinin ardından söz alarak, eksik hususların giderilmesi için ek süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.15 ara karar alındıMahkeme, tarafları dinledikten sonra 15 ara karar oluşturdu.Bu kararlar arasında;Duruşma 13 Ocak 2026’ya ertelendiMahkeme, Anayasa Mahkemesi için öngörülen 5 aylık sürenin 25 Aralık 2025’te dolacağını belirterek, duruşmayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

