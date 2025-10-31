https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abbdeki-konser-harcamalari-davasi-saniklari-6-ocakta-hakim-karsisina-cikacak-1100645650.html

ABB'deki konser harcamaları davası sanıkları 6 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

ABB'deki konser harcamaları davası sanıkları 6 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına yönelik davanın ilk duruşması 6 Ocak'ta yapılacak. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T14:35+0300

2025-10-31T14:35+0300

2025-10-31T14:35+0300

türki̇ye

abb

ankara büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/18/1094814166_0:206:2906:1840_1920x0_80_0_0_09ecca8e5ac5aa85beafe206ac91a5b2.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 6 Ocak'ta başlanacağı açıklandı. Nitelikli zimmet suçundan yargılanan sanıklar hakkında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. ABB'deki konser harcamalarıyla ilgili sanıklar hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.Buna göre mahkeme, davanın 6 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu belirlenmişti.Soruşturmada 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/mansur-yavasa-sorusturma-izni-verildi-iddiasina-aciklama-geldi-1100409266.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abb, ankara büyükşehir belediyesi