https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bir-donem-sampiyonlar-liginde-forma-giyiyordu-unlu-futbolcu-orkan-cinar-doner-ustasi-oldu-1100727666.html

Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyordu: Ünlü futbolcu Orkan Çınar döner ustası oldu

Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyordu: Ünlü futbolcu Orkan Çınar döner ustası oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar futbol kariyerini 29 yaşında bitirdikten sonra açtığı döner dükkanını işletiyor. Eski futbolcu, ünlü futbolcu Ricardo... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T15:18+0300

2025-11-04T15:18+0300

2025-11-04T15:18+0300

yaşam

beşiktaş

döner kebap

döner

futbolcu

orkan çınar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100727010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30ce662535bc32774897d0c7ae7d9bb8.jpg

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulan Orkan Çınar, 29 yaşında futbol hayatını noktaladıktan sonra kendisine yeni bir 'meslek' buldu. Çınar, açtığı döner dükkanını işletirken, "Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiç bir iş yapamazsın.' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum" dedi. Kariyerini 29 yaşında sonlandırdıFutbola Almanya'da başlayan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı. Burada başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Orkan Çınar, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayı bir süre terleten 30 yaşındaki Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı da bir golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer olan Çınar, son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı.Futbol oynamak istemediGenç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor. Çınar, futboldan kendi kararıyla uzaklaşmak istediğin, kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirtirken, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." diye konuştu.Döner kesmek mi orta kesmek mi zor?Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi. Yanlış bir şey yapmadığını ifade eden Çınar, "Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın.' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum." diye konuştu.Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bana, 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/survivor-2026nin-yeni-oyuncusu-belli-oldu-fenerbahce-ve-besiktasta-da-oynayan-unlu-futbolcu-da-1100720213.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, döner kebap, döner, futbolcu, orkan çınar