https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/alzheimerin-gizli-tetikleyicisi-biyolojik-saatiniz-bozulmus-olabilir-mi-nasil-duzeltirsiniz-1100699112.html

Alzheimer’ın gizli tetikleyicisi: Biyolojik saatiniz bozulmuş olabilir mi? Nasıl düzeltirsiniz?

Alzheimer’ın gizli tetikleyicisi: Biyolojik saatiniz bozulmuş olabilir mi? Nasıl düzeltirsiniz?

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının beyin hücrelerinin biyolojik saatini altüst ederek ilerlediğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu bozuk ritim... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T13:15+0300

2025-11-03T13:15+0300

2025-11-03T13:15+0300

sağlik

alzheimer

uyku

biyolojik saat

bağışıklık sistemi

washington üniversitesi

araştırma

beyin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098613334_0:315:1024:891_1920x0_80_0_0_66accba1ba7ff03de31206a00b0a63d8.png

Alzheimer hastaları genellikle geceleri uykusuzluk, gündüz yorgunluk ve akşam saatlerinde artan huzursuzluk gibi belirtiler yaşıyor. Uzmanlara göre bu durum sadece hastalığın sonucu değil, aynı zamanda onu hızlandıran bir etken olabilir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, Alzheimer’ın beyin hücrelerindeki biyolojik saat düzenini bozduğunu keşfetti. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, yüzlerce genin gece-gündüz döngüsüne bağlı olarak çalışmayı durdurduğu görüldü. Profesör Erik Musiek, “Alzheimer’la ilişkili 82 genin yarısının, aslında beynin biyolojik saati tarafından yönetildiğini gördük” dedi.Beynin zamanı şaşınca genler de karışıyor Araştırma ekibi, Alzheimer benzeri belirtiler gösteren farelerin beyinlerinde mikroglia ve astroglia adı verilen iki hücre türünün ritimlerinin tamamen bozulduğunu tespit etti. Bu hücreler, beynin bağışıklık sistemi ve temizlik ekibi gibi çalışıyor. Ancak zamanlama bozulunca, beyin atıklarını temizleme sistemi çökmeye başlıyor. “Genler kapanmıyor ama doğru sırada çalışmıyor” diyen Musiek, bu dengesizliğin beynin kendini koruma yeteneğini zayıflattığını belirtti.‘Sundowning’ sendromunun ardındaki saat Hastaların akşamları artan kafa karışıklığı ve huzursuzluk haline “sundowning” adı veriliyor. Araştırmaya göre bu durum, beynin zaman algısındaki bozulmadan kaynaklanıyor. Biyolojik saatin çökmesi, sadece uyku düzenini değil bağışıklık, stres tepkisi ve hafıza süreçlerini de etkiliyor.Yeni tedavi umudu: Biyolojik saati yeniden ayarlamak Bilim insanları, Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatmak için beynin iç saatini yeniden dengeleme fikrini gündeme getirdi. Musiek, “Amacımız saati güçlendirmek ya da zayıflatmak değil, hücre türlerine göre ayarlamak. Doğru ritmi bulabilirsek hastalığın ilerlemesini durdurabiliriz” dedi. Araştırma, doğru uyku düzeni ve sirkadiyen ritim tedavilerinin Alzheimer’a karşı potansiyel silahlar olabileceğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/yeni-arastirma-kalabalikta-ne-kadar-iyi-duydugunuzla-zekaniz-dogru-orantili-1100628512.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alzheimer, uyku, biyolojik saat, bağışıklık sistemi, washington üniversitesi, araştırma, beyin