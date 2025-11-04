Bakan Şimşek: Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bakan-simsek-bazi-fonlarda-manipulasyon-yapildigini-biliyoruz--1100716281.html

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aşırı sert yükseliş gösteren bazı fonlara ilişkin 'manipülasyon' yapıldığını belirtirken, bunun takibinde olduklarını... 04.11.2025

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aşırı sert yükseliş harekete gösteren bazı fonlara dikkat çekerken, "Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını biliyoruz." dedi.Manipülasyon vurgusu yaptıBakan Şimşek'in konuşmasından önemli satır başları şöyle;Halka arzlar artacak mı?Nitelikli halka arzlar yönünde talep var, bu talep konusunda hemfikiriz. Halka arzların da önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması da önemli bir husus.Kim ne derse desin enflasyonda bir düşüş varKaydettiğimiz ilerlemenin kalıcı hale gelmesi için de yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Kim ne derse desin enflasyonda bir düşüş var, bir iki aylık yavaşlama bunlar normaldir. Bizim için önemli olan politika çerçevesidir. Bu sene enflasyon niye 20'li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız önemli faktörlerden bir tanesi bu sene yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz.

