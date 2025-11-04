https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/avrupa-kuculuyor-ab-2100e-kadar-nufusunun-ucte-birini-kaybedecek-1100730241.html
Avrupa küçülüyor: AB, 2100’e kadar nüfusunun üçte birini kaybedecek
2025-11-04T16:45+0300
Avrupa Birliği, tarihinin en büyük demografik değişimlerinden birine hazırlanıyor. Eurostat verilerine göre AB’nin nüfusu 2026’da yaklaşık 453 milyon kişiyle zirveye ulaşacak, ardından yavaş ama kalıcı bir düşüş sürecinin başlayacağı öngörüldü. Uzmanlara göre, eğer göç tamamen durursa AB’nin nüfusu 2100’e kadar yüzde 34 azalacak. Bu, her yıl 1 milyon çalışanın eksilmesi anlamına geliyor.En büyük kaybı İtalya ve İspanya yaşayabilir Tahminler, İtalya’nın nüfusunun yüzde 52, İspanya’nın ise yüzde 49 oranında azalabileceğini gösteriyor. Yani iki ülkenin, bugünkü nüfuslarının neredeyse yarısını yüzyıl bitmeden kaybedeceği tahmin ediliyor. Benzer şekilde Malta, Portekiz, Yunanistan ve Hırvatistan da yüzde 40’ı aşan düşüşlerle karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Buna karşın Fransa ve İrlanda bu trendden en az etkilenecek ülkeler arasında. Hatta İrlanda, 2050’ye kadar nüfusunu yüzde 4 artırabilecek tek AB ülkesi olarak öne çıkıyor.Uzmanlar: Göç ve entegrasyon kritik önemde Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi’nden (JRC) yapılan açıklamada, “Göç, AB’nin gelecekteki iş gücü yapısında kilit rol oynayabilir” değerlendirmesi yapıldı. Benzer şekilde, Avrupa Merkez Bankası uzmanları da yabancı çalışanların Euro Bölgesi ekonomisini ayakta tuttuğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, dışarıdan gelen iş gücü olmasa Avrupa’nın üretim ve büyüme gücü ciddi darbe alabilir.
