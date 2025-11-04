https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/avrupa-kuculuyor-ab-2100e-kadar-nufusunun-ucte-birini-kaybedecek-1100730241.html

Avrupa küçülüyor: AB, 2100’e kadar nüfusunun üçte birini kaybedecek

Avrupa küçülüyor: AB, 2100’e kadar nüfusunun üçte birini kaybedecek

Sputnik Türkiye

Avrupa’nın nüfusu 2026’dan sonra azalmaya başlayacak. Göç olmazsa ya da doğum oranında yükselme yaşanmazsa, Avrupa Birliği’nin nüfusu yüzyılın sonunda üçte bir... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T16:45+0300

2025-11-04T16:45+0300

2025-11-04T16:45+0300

dünya

avrupa

portekiz

hırvatistan

fransa

avrupa birliği

ab

nüfus

yaşlı nüfus

genç nüfus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100730045_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_e98d4f58ad26cf2fca1c72f2f48a1ce7.jpg

Avrupa Birliği, tarihinin en büyük demografik değişimlerinden birine hazırlanıyor. Eurostat verilerine göre AB’nin nüfusu 2026’da yaklaşık 453 milyon kişiyle zirveye ulaşacak, ardından yavaş ama kalıcı bir düşüş sürecinin başlayacağı öngörüldü. Uzmanlara göre, eğer göç tamamen durursa AB’nin nüfusu 2100’e kadar yüzde 34 azalacak. Bu, her yıl 1 milyon çalışanın eksilmesi anlamına geliyor.En büyük kaybı İtalya ve İspanya yaşayabilir Tahminler, İtalya’nın nüfusunun yüzde 52, İspanya’nın ise yüzde 49 oranında azalabileceğini gösteriyor. Yani iki ülkenin, bugünkü nüfuslarının neredeyse yarısını yüzyıl bitmeden kaybedeceği tahmin ediliyor. Benzer şekilde Malta, Portekiz, Yunanistan ve Hırvatistan da yüzde 40’ı aşan düşüşlerle karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Buna karşın Fransa ve İrlanda bu trendden en az etkilenecek ülkeler arasında. Hatta İrlanda, 2050’ye kadar nüfusunu yüzde 4 artırabilecek tek AB ülkesi olarak öne çıkıyor.Uzmanlar: Göç ve entegrasyon kritik önemde Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi’nden (JRC) yapılan açıklamada, “Göç, AB’nin gelecekteki iş gücü yapısında kilit rol oynayabilir” değerlendirmesi yapıldı. Benzer şekilde, Avrupa Merkez Bankası uzmanları da yabancı çalışanların Euro Bölgesi ekonomisini ayakta tuttuğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, dışarıdan gelen iş gücü olmasa Avrupa’nın üretim ve büyüme gücü ciddi darbe alabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avrupa-en-cok-sigara-kullanilan-kita-oldu-1099961134.html

portekiz

hırvatistan

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, portekiz, hırvatistan, fransa, avrupa birliği, ab, nüfus, yaşlı nüfus, genç nüfus