https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avrupa-en-cok-sigara-kullanilan-kita-oldu-1099961134.html

Avrupa, en çok sigara kullanılan kıta oldu

Avrupa, en çok sigara kullanılan kıta oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporu, Avrupa’nın tütün kullanımında dünyada birinci sıraya çıktığını ortaya koydu. Sigara bırakma çabalarına rağmen düşüşün diğer... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T17:40+0300

2025-10-06T17:40+0300

2025-10-06T17:40+0300

yaşam

avrupa

güneydoğu asya

dünya sağlık örgütü (dsö)

avrupa birliği

avrupa komisyonu

sigara

bağımlılık

elektronik sigara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/05/1043162298_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e8fb1e2db46694df0bad2b65126e64c2.jpg

Dünya Sağlık Örgütü'nün pazartesi günü yayımladığı rapora göre Avrupa, yüzde 24.1 ile 15 yaş üzeri nüfusta en yüksek sigara kullanım oranına sahip bölge oldu. Rapora göre Avrupalı kadınlar da yüzde 17.4 ile dünya rekorunu elinde tutuyor. Küresel tütün kullanımında genel bir düşüş yaşansa da Avrupa bu konuda geride kalıyor. DSÖ verileri, 2000’de yüzde 35’e yakın olan sigara içme oranının 2020’de yüzde 24’ün biraz üzerine düştüğünü, ancak bu düşüşün Güneydoğu Asya gibi bölgelerde çok daha hızlı olduğunu gösteriyor.Elektronik sigara gençler arasında yükselişte Raporda, 2024 yılında dünya genelinde 86 milyondan fazla yetişkinin elektronik sigara kullandığı kaydedildi. Avrupa’da bu oran yüzde 4.6’ya ulaşmış durumda. Ancak asıl çarpıcı veri gençler için, 13-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 7.2’si elektronik sigara kullanıyor. DSÖ yetkilisi Etienne Krug, “Elektronik sigaralar nikotin bağımlılığında yeni bir dalga yaratıyor” diyerek uyardı.Avrupa Birliği vergileri artırmaya hazırlanıyor DSÖ’nün raporu, Avrupa Komisyonu’nun tütün ve elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldığı dönemde yayımlandı. AB Vergi Komiseri Wopke Hoekstra, elektronik sigaralar için 'Çocuklarımızı öldürüyor' ifadelerini kullandı ve tütün ürünlerine uygulanan vergileri bu ürünlere de yayma sözü verdi. AB Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi ise elektronik sigaraların vergilerini tütünle eşitlemek istediklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/ispanya-bar-teraslari-ve-otobus-duraklarinda-sigara-icmeyi-yasaklayacak-taslagi-onayladi-1099250405.html

güneydoğu asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, güneydoğu asya, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa birliği, avrupa komisyonu, sigara, bağımlılık, elektronik sigara