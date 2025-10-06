Avrupa, en çok sigara kullanılan kıta oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avrupa-en-cok-sigara-kullanilan-kita-oldu-1099961134.html
2025-10-06T17:40+0300
2025-10-06T17:40+0300
2025-10-06T17:40+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/05/1043162298_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e8fb1e2db46694df0bad2b65126e64c2.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/05/1043162298_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_e4e6e56f81432aefbb542dd472ba62a3.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporu, Avrupa’nın tütün kullanımında dünyada birinci sıraya çıktığını ortaya koydu. Sigara bırakma çabalarına rağmen düşüşün diğer bölgelerden çok daha yavaş ilerlediği, elektronik sigara kullanımının ise özellikle gençler arasında endişe verici seviyelere ulaştığı aktarıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün pazartesi günü yayımladığı rapora göre Avrupa, yüzde 24.1 ile 15 yaş üzeri nüfusta en yüksek sigara kullanım oranına sahip bölge oldu. Rapora göre Avrupalı kadınlar da yüzde 17.4 ile dünya rekorunu elinde tutuyor. Küresel tütün kullanımında genel bir düşüş yaşansa da Avrupa bu konuda geride kalıyor. DSÖ verileri, 2000’de yüzde 35’e yakın olan sigara içme oranının 2020’de yüzde 24’ün biraz üzerine düştüğünü, ancak bu düşüşün Güneydoğu Asya gibi bölgelerde çok daha hızlı olduğunu gösteriyor.
Elektronik sigara gençler arasında yükselişte
Raporda, 2024 yılında dünya genelinde 86 milyondan fazla yetişkinin elektronik sigara kullandığı kaydedildi. Avrupa’da bu oran yüzde 4.6’ya ulaşmış durumda. Ancak asıl çarpıcı veri gençler için, 13-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 7.2’si elektronik sigara kullanıyor. DSÖ yetkilisi Etienne Krug, “Elektronik sigaralar nikotin bağımlılığında yeni bir dalga yaratıyor” diyerek uyardı.
Avrupa Birliği vergileri artırmaya hazırlanıyor
DSÖ’nün raporu, Avrupa Komisyonu’nun tütün ve elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldığı dönemde yayımlandı. AB Vergi Komiseri Wopke Hoekstra, elektronik sigaralar için 'Çocuklarımızı öldürüyor' ifadelerini kullandı ve tütün ürünlerine uygulanan vergileri bu ürünlere de yayma sözü verdi. AB Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi ise elektronik sigaraların vergilerini tütünle eşitlemek istediklerini açıkladı.