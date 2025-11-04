https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/avrupa-komisyonu-ukrayna-hapishanelerindeki-iskence-sorununa-dikkat-cekti-1100732801.html

Avrupa Komisyonu, Ukrayna hapishanelerindeki işkence sorununa dikkat çekti

Avrupa Komisyonu, Ukrayna hapishanelerindeki işkence sorununa dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine ilişkin raporunda, Ukrayna'daki hapishanelerde işkence ve kötü muamelenin devam ettiğine dair endişeleri dile... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T17:43+0300

2025-11-04T17:43+0300

2025-11-04T17:40+0300

dünya

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ab

ukrayna

i̇şkence

kötü muamele

ukrayna devlet soruşturma bürosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e767d5920cb5300d0b60cd79a1f2149.jpg

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'daki hapishanelerde işkencenin hala önemli bir sorun olarak devam ettiğini belirten bir rapor yayınladı.Raporda, yasal güvenceler, bazı cezaevlerindeki maddi koşullar ve Devlet Soruşturma Bürosu'nun işkence iddialarını araştırma imkanlarındaki olumlu değişikliklere dikkat çekilse de, işkence ve kötü muamelenin hala ciddi bir endişe kaynağı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 2028 yılı sonuna kadar AB üyeliği müzakerelerini tamamlama hedefine destek verdiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/krasnoarmeyskde-kusatilan-ukrayna-askerleri-teslim-olmaya-basladi-1100674533.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, ukrayna, i̇şkence, kötü muamele, ukrayna devlet soruşturma bürosu