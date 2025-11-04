https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/avrupa-komisyonu-ukrayna-hapishanelerindeki-iskence-sorununa-dikkat-cekti-1100732801.html
Avrupa Komisyonu, Ukrayna hapishanelerindeki işkence sorununa dikkat çekti
Avrupa Komisyonu, Ukrayna hapishanelerindeki işkence sorununa dikkat çekti
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine ilişkin raporunda, Ukrayna'daki hapishanelerde işkence ve kötü muamelenin devam ettiğine dair endişeleri dile... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'daki hapishanelerde işkencenin hala önemli bir sorun olarak devam ettiğini belirten bir rapor yayınladı.Raporda, yasal güvenceler, bazı cezaevlerindeki maddi koşullar ve Devlet Soruşturma Bürosu'nun işkence iddialarını araştırma imkanlarındaki olumlu değişikliklere dikkat çekilse de, işkence ve kötü muamelenin hala ciddi bir endişe kaynağı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 2028 yılı sonuna kadar AB üyeliği müzakerelerini tamamlama hedefine destek verdiğini açıkladı.
