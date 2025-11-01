https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/krasnoarmeyskde-kusatilan-ukrayna-askerleri-teslim-olmaya-basladi-1100674533.html
Krasnoarmeysk’de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı
Krasnoarmeysk’de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Krasnoarmeysk'te kuşatılan Ukraynalı askerler teslim olmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, esir alınan iki Ukraynalı... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T18:59+0300
2025-11-01T18:59+0300
2025-11-01T18:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
krasnoarmeysk
ukrayna
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095385338_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_8ae5b57063a9d3686cd3b61d5b815d15.png
Rus birlikleri tarafından esir alınan Ukraynalı askerler Vyaçeslav Krevenko ve Stanislav Tkaçenko, kuşatma koşullarının çok ağır olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun komuta kademesinin umursamaz tutumundan yakındı.Teslim olmalarının nedenini Sputnik’e anlatan Ukraynalı askerlerden Stanislav Tkaçenko, kendi birliklerine ulaşmaya çalışmanın ‘intihar’ olacağını anladıklarını ve bu koşullar altında sağ kalabilmek için teslim olmanın tek seçenek olduğunu söyledi.Esir asker, “Üstlerimizden bizi çıkarmalarını istedik. Sürekli bahaneler uydurup, her şeyin düzeleceğini, değişeceğimizi ve çıkarılacağımızı söylediler. Ama kimse bir şey yapmadı. Komutanlık bize her şeyin düzeleceğini, her şeyin yoluna gireceğini vaat etse de, hiçbir şeyin olmayacağı belliydi. Etrafımız sarılmıştı; gidecek hiçbir yerimiz yoktu” dedi.Diğer esir asker Vyaçeslav Krevenko ise, Ukrayna komutanlığının Krasnoarmeysk'teki yaralıları kaderlerine terkettiğini ifade etti.Ukraynalı esir asker Krevenko, kuşatma altındaki tüm askerlere teslim olmalarını önererek, “Şahsen direnmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum, herkese teslim olmalarını öneriyorum. O zaman hayatta kalırsınız. Aksi takdirde ölürsünüz. Hepsi bu. Bu kadar basit. Artık ne manevi ne de fiziksel gücüm kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/askeri-uzman-mihaylov-krasnoarmeysk-ve-kupyanskin-kusatilmasi-kievin-zafer-hikayelerini-cokertti-1100588727.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
krasnoarmeysk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095385338_46:0:703:493_1920x0_80_0_0_b96363dafb8bf0aec49dba16b732aead.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), krasnoarmeysk, ukrayna, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), krasnoarmeysk, ukrayna, rus ordusu
Krasnoarmeysk’de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Krasnoarmeysk'te kuşatılan Ukraynalı askerler teslim olmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, esir alınan iki Ukraynalı askerin itiraflarını yayınladı.
Rus birlikleri tarafından esir alınan Ukraynalı askerler Vyaçeslav Krevenko ve Stanislav Tkaçenko, kuşatma koşullarının çok ağır olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun komuta kademesinin umursamaz tutumundan yakındı.
Teslim olmalarının nedenini Sputnik’e anlatan Ukraynalı askerlerden Stanislav Tkaçenko, kendi birliklerine ulaşmaya çalışmanın ‘intihar’ olacağını anladıklarını ve bu koşullar altında sağ kalabilmek için teslim olmanın tek seçenek olduğunu söyledi.
Esir asker, “Üstlerimizden bizi çıkarmalarını istedik. Sürekli bahaneler uydurup, her şeyin düzeleceğini, değişeceğimizi ve çıkarılacağımızı söylediler. Ama kimse bir şey yapmadı. Komutanlık bize her şeyin düzeleceğini, her şeyin yoluna gireceğini vaat etse de, hiçbir şeyin olmayacağı belliydi. Etrafımız sarılmıştı; gidecek hiçbir yerimiz yoktu” dedi.
Diğer esir asker Vyaçeslav Krevenko ise, Ukrayna komutanlığının Krasnoarmeysk'teki yaralıları kaderlerine terkettiğini ifade etti.
Ukraynalı esir asker Krevenko, kuşatma altındaki tüm askerlere teslim olmalarını önererek, “Şahsen direnmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum, herkese teslim olmalarını öneriyorum. O zaman hayatta kalırsınız. Aksi takdirde ölürsünüz. Hepsi bu. Bu kadar basit. Artık ne manevi ne de fiziksel gücüm kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum” ifadelerini kullandı.