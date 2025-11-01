Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/krasnoarmeyskde-kusatilan-ukrayna-askerleri-teslim-olmaya-basladi-1100674533.html
Krasnoarmeysk'de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı
Krasnoarmeysk’de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Krasnoarmeysk'te kuşatılan Ukraynalı askerler teslim olmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, esir alınan iki Ukraynalı... 01.11.2025
Rus birlikleri tarafından esir alınan Ukraynalı askerler Vyaçeslav Krevenko ve Stanislav Tkaçenko, kuşatma koşullarının çok ağır olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun komuta kademesinin umursamaz tutumundan yakındı.Teslim olmalarının nedenini Sputnik’e anlatan Ukraynalı askerlerden Stanislav Tkaçenko, kendi birliklerine ulaşmaya çalışmanın ‘intihar’ olacağını anladıklarını ve bu koşullar altında sağ kalabilmek için teslim olmanın tek seçenek olduğunu söyledi.Esir asker, “Üstlerimizden bizi çıkarmalarını istedik. Sürekli bahaneler uydurup, her şeyin düzeleceğini, değişeceğimizi ve çıkarılacağımızı söylediler. Ama kimse bir şey yapmadı. Komutanlık bize her şeyin düzeleceğini, her şeyin yoluna gireceğini vaat etse de, hiçbir şeyin olmayacağı belliydi. Etrafımız sarılmıştı; gidecek hiçbir yerimiz yoktu” dedi.Diğer esir asker Vyaçeslav Krevenko ise, Ukrayna komutanlığının Krasnoarmeysk'teki yaralıları kaderlerine terkettiğini ifade etti.Ukraynalı esir asker Krevenko, kuşatma altındaki tüm askerlere teslim olmalarını önererek, “Şahsen direnmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum, herkese teslim olmalarını öneriyorum. O zaman hayatta kalırsınız. Aksi takdirde ölürsünüz. Hepsi bu. Bu kadar basit. Artık ne manevi ne de fiziksel gücüm kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/askeri-uzman-mihaylov-krasnoarmeysk-ve-kupyanskin-kusatilmasi-kievin-zafer-hikayelerini-cokertti-1100588727.html
Krasnoarmeysk’de kuşatılan Ukrayna askerleri teslim olmaya başladı

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Krasnoarmeysk'te kuşatılan Ukraynalı askerler teslim olmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, esir alınan iki Ukraynalı askerin itiraflarını yayınladı.
Rus birlikleri tarafından esir alınan Ukraynalı askerler Vyaçeslav Krevenko ve Stanislav Tkaçenko, kuşatma koşullarının çok ağır olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun komuta kademesinin umursamaz tutumundan yakındı.
Teslim olmalarının nedenini Sputnik’e anlatan Ukraynalı askerlerden Stanislav Tkaçenko, kendi birliklerine ulaşmaya çalışmanın ‘intihar’ olacağını anladıklarını ve bu koşullar altında sağ kalabilmek için teslim olmanın tek seçenek olduğunu söyledi.
Esir asker, “Üstlerimizden bizi çıkarmalarını istedik. Sürekli bahaneler uydurup, her şeyin düzeleceğini, değişeceğimizi ve çıkarılacağımızı söylediler. Ama kimse bir şey yapmadı. Komutanlık bize her şeyin düzeleceğini, her şeyin yoluna gireceğini vaat etse de, hiçbir şeyin olmayacağı belliydi. Etrafımız sarılmıştı; gidecek hiçbir yerimiz yoktu” dedi.
Diğer esir asker Vyaçeslav Krevenko ise, Ukrayna komutanlığının Krasnoarmeysk'teki yaralıları kaderlerine terkettiğini ifade etti.
Ukraynalı esir asker Krevenko, kuşatma altındaki tüm askerlere teslim olmalarını önererek, “Şahsen direnmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum, herkese teslim olmalarını öneriyorum. O zaman hayatta kalırsınız. Aksi takdirde ölürsünüz. Hepsi bu. Bu kadar basit. Artık ne manevi ne de fiziksel gücüm kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA KRİZİ
Askeri uzman Mihaylov: Krasnoarmeysk ve Kupyansk'ın kuşatılması Kiev'in 'zafer hikayelerini' çökertti
29 Ekim, 14:57
