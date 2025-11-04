https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ak-parti-sozcusu-celik-cumhur-ittifaki-bir-butun-olarak-yoluna-devam-ediyor-1100723978.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir" ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çelik şunları dile getirdi:

