AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir" ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çelik şunları dile getirdi:
Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çelik şunları dile getirdi:
Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.