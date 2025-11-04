Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ak-parti-sozcusu-celik-cumhur-ittifaki-bir-butun-olarak-yoluna-devam-ediyor-1100723978.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T13:47+0300
2025-11-04T13:47+0300
türki̇ye
ömer çelik
ak parti
mhp
cumhur i̇ttifakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg
Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir" ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çelik şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bahceli-komisyonun-imraliya-gitmesi-sureci--guclendirir-1100716427.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4f3fcf69f6f3cd0059bc1ac540bdefb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ak parti, mhp, cumhur i̇ttifakı
ömer çelik, ak parti, mhp, cumhur i̇ttifakı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor

13:47 04.11.2025
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan Çelik şunları dile getirdi:
Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
TÜRKİYE
Bahçeli'den 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt: Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала