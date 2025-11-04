Türkiye
Abdulkadir Selvi: Bahçeli, bugün önemli açıklamalar yapacak
Abdulkadir Selvi: Bahçeli, bugün önemli açıklamalar yapacak
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Bahçeli olumlu mesajlar verecek" açıklamasını yaptı. Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında Selvi şu ifadeleri kullandı:
08:05 04.11.2025
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün önemli mesajlar vereceğini açıklayan Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Doğru bugün Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak" ifadelerini kullandı.
"MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi bugün yapılacak olan MHP grup toplantısında Bahçeli’nin önemli mesajlar vereceğini açıklayınca kulislere baktım.

Doğru bugün Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak.

Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ilan edecek. Bahçeli, Külliye’deki 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmayınca firari FETÖ’cüler ve muhalif medya Cumhur İttifakı’nda kriz olduğuna dair senaryolar üretmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanda dedi ki: 'En büyük hedefleri, 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar.'


Ben de Erdoğan tehlikenin farkındaysa sorun yok demektir diye eklemiştim. Tespitim doğru ama eksik olmuş. Bahçeli de tehlikenin farkındaymış.

Ben de eğer Erdoğan ve Bahçeli tehlikeyi gördülerse sorun yok diyorum. Bahçeli’nin misyonunun korunması şimdiye kadar siyasi istikrar açısından önemliydi. Terörsüz Türkiye sürecinde ise bu durum tarihi bir görev oldu."

