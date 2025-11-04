https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abd-nijeryayi-isgal-edecek-mi-bati-basinina-gore-olasi-mudahale-secenekleri-1100730864.html

ABD Nijerya’yı işgal edecek mi? Batı basınına göre olası müdahale seçenekleri

ABD Nijerya’yı işgal edecek mi? Batı basınına göre olası müdahale seçenekleri

Trump, orduya Batı Afrika ülkesi Nijerya’da ‘olası bir eylem için hazırlık yapması’ talimatını vermesinin ardından, Nijerya’ya asker gönderme ihtimalini dışlamadı. İşte teorik olarak masadaki seçenekler...

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma günü yaptığı açıklamada ‘radikal İslamcıların’ Nijerya’da ‘Hristiyanlara yönelik toplu katliamdan’ sorumlu olduğunu iddia etti ve hükümetinin Abuja’yı yeniden ‘özellikle endişe duyulan ülkeler’ listesine aldığını duyurdu.ABD, Nijerya hükümetine Boko Haram adlı gruba karşı yürüttüğü mücadelede uzun süredir destek sağlıyor. Bu destek arasında Nijerya makamlarıyla istihbarat paylaşımı ve iki ülke orduları arasında ortak tatbikatlar da yer alıyor.ABD’nin ‘eylemi’ ne şekilde olabilir?Trump, Savunma Bakanlığı’na ‘olası bir eylem’ için hazırlık talimatı verdiğini ancak detay paylaşmadığını söyledi. Bakan Pete Hegseth, başkanın açıklamasına yanıt verirken, “Ya Nijerya hükümeti Hristiyanları korur, ya da bu korkunç vahşeti işleyen İslamcı teröristleri biz öldürürüz” ifadelerini kullandı.Ancak Amerikan basınına göre ABD’nin Afrika’daki askerî varlığı ‘son derece sınırlı’ durumda.Gine Körfezi seçeneğiYorumlara göre teorik olarak bazı seçenekler masada. Trump, özel kuvvetleri bölgeye gönderebilir veya deniz kuvvetlerini Gine Körfezi’ne kaydırabilir. Karayipler’in güneyinde ise, ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığını engellemek amacıyla Trump’ın yoğun askeri yığınak yaptırdığı biliniyor.‘Geniş çaplı harekat zor’Yine de gözlemciler, kamuoyunun artık uzak ülkelere askeri müdahale fikrine sıcak bakmadığını ve bu nedenle Trump yönetiminin Nijerya’da geniş çaplı bir harekatı savunmasının zor olacağını söylüyor.

