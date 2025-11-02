https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/trumptan-nijeryaya-saldiri-hazirligi-emri-1100677382.html
Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri
Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri
02.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nijeryalı yetkililerin Hristiyanlara karşı suç işlemeye devam ettiğini belirterek, durumun düzelmemesi halinde Amerikan yardımının derhal kesecileceği ve ABD'nin bu ülkeye ‘girebileceği’ uyarısında bulundu.Trump, “Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yaptığı tüm yardımları derhal kesecek ve bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı teröristleri tamamen ortadan kaldırmak için bu rezil ülkeye girebilir. Bu vesileyle, Savaş Bakanlığı'na olası eylemlere hazırlıklı olması emrini veriyorum” ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı ayrıca, saldırı gerçekleşirse, bunun “hızlı, acımasız ve etkili” olacağını da ekledi.Daha önce ABD Başkanı, Amerikan senatörlerinden Nijerya'da radikal İslamcılar tarafından Hristiyanlara yönelik toplu katliamlar konusunu araştırmalarını ve sonuçlarını kendisine bildirmelerini istemişti. Ayrıca Nijerya'ya ‘özel endişe duyulan ülke’ ilan ettiğini açıklamıştı.
