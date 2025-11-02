Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/trumptan-nijeryaya-saldiri-hazirligi-emri-1100677382.html
Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri
Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri
Sputnik Türkiye
Trump, Hıristiyanlara karşı işlenen suçlar nedeniyle Nijerya'ya saldırı hazırlıkları yapılması emrini verdiğini duyurdu. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T00:42+0300
2025-11-02T00:52+0300
dünya
donald trump
abd
nijerya
hristiyan
abd savaş bakanlığı
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nijeryalı yetkililerin Hristiyanlara karşı suç işlemeye devam ettiğini belirterek, durumun düzelmemesi halinde Amerikan yardımının derhal kesecileceği ve ABD'nin bu ülkeye ‘girebileceği’ uyarısında bulundu.Trump, “Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yaptığı tüm yardımları derhal kesecek ve bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı teröristleri tamamen ortadan kaldırmak için bu rezil ülkeye girebilir. Bu vesileyle, Savaş Bakanlığı'na olası eylemlere hazırlıklı olması emrini veriyorum” ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı ayrıca, saldırı gerçekleşirse, bunun “hızlı, acımasız ve etkili” olacağını da ekledi.Daha önce ABD Başkanı, Amerikan senatörlerinden Nijerya'da radikal İslamcılar tarafından Hristiyanlara yönelik toplu katliamlar konusunu araştırmalarını ve sonuçlarını kendisine bildirmelerini istemişti. Ayrıca Nijerya'ya ‘özel endişe duyulan ülke’ ilan ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/abd-pentagonun-talimatiyla-porto-rikoda-ucuslari-kisitladi-ozel-guvenlik-nedenleriyle-gecici-ucus-1100660573.html
abd
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, nijerya, hristiyan, abd savaş bakanlığı, truth social
donald trump, abd, nijerya, hristiyan, abd savaş bakanlığı, truth social

Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri

00:42 02.11.2025 (güncellendi: 00:52 02.11.2025)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Trump, Hıristiyanlara karşı işlenen suçlar nedeniyle Nijerya'ya saldırı hazırlıkları yapılması emrini verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nijeryalı yetkililerin Hristiyanlara karşı suç işlemeye devam ettiğini belirterek, durumun düzelmemesi halinde Amerikan yardımının derhal kesecileceği ve ABD'nin bu ülkeye ‘girebileceği’ uyarısında bulundu.
Trump, “Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yaptığı tüm yardımları derhal kesecek ve bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı teröristleri tamamen ortadan kaldırmak için bu rezil ülkeye girebilir. Bu vesileyle, Savaş Bakanlığı'na olası eylemlere hazırlıklı olması emrini veriyorum” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı ayrıca, saldırı gerçekleşirse, bunun “hızlı, acımasız ve etkili” olacağını da ekledi.
Daha önce ABD Başkanı, Amerikan senatörlerinden Nijerya'da radikal İslamcılar tarafından Hristiyanlara yönelik toplu katliamlar konusunu araştırmalarını ve sonuçlarını kendisine bildirmelerini istemişti. Ayrıca Nijerya'ya ‘özel endişe duyulan ülke’ ilan ettiğini açıklamıştı.
Porto Riko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
DÜNYA
ABD, Pentagon'un talimatıyla Porto Riko'da uçuşları kısıtladı: 'Özel güvenlik nedenleriyle geçici uçuş kısıtlamaları'
Dün, 04:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала