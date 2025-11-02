https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/trumptan-nijeryaya-saldiri-hazirligi-emri-1100677382.html

Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri

Trump’tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı emri

Sputnik Türkiye

Trump, Hıristiyanlara karşı işlenen suçlar nedeniyle Nijerya'ya saldırı hazırlıkları yapılması emrini verdiğini duyurdu. 02.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-02T00:42+0300

2025-11-02T00:42+0300

2025-11-02T00:52+0300

dünya

donald trump

abd

nijerya

hristiyan

abd savaş bakanlığı

truth social

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nijeryalı yetkililerin Hristiyanlara karşı suç işlemeye devam ettiğini belirterek, durumun düzelmemesi halinde Amerikan yardımının derhal kesecileceği ve ABD'nin bu ülkeye ‘girebileceği’ uyarısında bulundu.Trump, “Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yaptığı tüm yardımları derhal kesecek ve bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı teröristleri tamamen ortadan kaldırmak için bu rezil ülkeye girebilir. Bu vesileyle, Savaş Bakanlığı'na olası eylemlere hazırlıklı olması emrini veriyorum” ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı ayrıca, saldırı gerçekleşirse, bunun “hızlı, acımasız ve etkili” olacağını da ekledi.Daha önce ABD Başkanı, Amerikan senatörlerinden Nijerya'da radikal İslamcılar tarafından Hristiyanlara yönelik toplu katliamlar konusunu araştırmalarını ve sonuçlarını kendisine bildirmelerini istemişti. Ayrıca Nijerya'ya ‘özel endişe duyulan ülke’ ilan ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/abd-pentagonun-talimatiyla-porto-rikoda-ucuslari-kisitladi-ozel-guvenlik-nedenleriyle-gecici-ucus-1100660573.html

abd

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, nijerya, hristiyan, abd savaş bakanlığı, truth social