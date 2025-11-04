https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/-ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-ifade-verecek-1100729847.html

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T16:03+0300

2025-11-04T16:03+0300

2025-11-04T16:11+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

ifade

selim imamoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat yazısı gönderdi.İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sicakliklar-mevsim-normalleri-uzerinde-istanbul-icin-yagis-uyarisi-1100726071.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, ifade, selim imamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı