https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/-ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-ifade-verecek-1100729847.html
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T16:03+0300
2025-11-04T16:03+0300
2025-11-04T16:11+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ifade
selim imamoğlu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat yazısı gönderdi.İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sicakliklar-mevsim-normalleri-uzerinde-istanbul-icin-yagis-uyarisi-1100726071.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, ifade, selim imamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu, ifade, selim imamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
16:03 04.11.2025 (güncellendi: 16:11 04.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat yazısı gönderdi.
İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.