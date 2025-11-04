Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim... 04.11.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat yazısı gönderdi.İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

16:03 04.11.2025 (güncellendi: 16:11 04.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat yazısı gönderdi.
İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
