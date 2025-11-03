https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/yapay-zeka-gorunmez-spermleri-tespit-etti-19-yil-sonra-ilk-gebelik-1100707206.html

Yapay zeka, görünmez spermleri tespit etti: 19 yıl sonra ilk gebelik

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, yapay zeka destekli sistemle daha önce imkânsız görülen bir gebelik sağladı.

Araştırmacılar, yapay zeka destekli bir sistemin mikroskopla görünmeyen spermleri tespit etmesi sayesinde, 19 yıldır çocuk sahibi olamayan bir çiftin ilk gebeliğini elde ettiklerini duyurdu.Columbia Üniversitesi'nden Hemant Suryawanshi ve Zev Williams liderliğindeki araştırma, tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı. Uzmanlara göre bu, 'yapay zeka rehberliğinde sperm tespitiyle gerçekleşen ilk klinik gebelik' olma özelliği taşıyor.19 yıl süren başarısız denemelerVakada yer alan 39 yaşındaki erkek, 'non-obstrüktif azoospermi' (meni örneğinde hiç sperm bulunmaması veya çok az bulunması) tanısı almıştı. 37 yaşındaki eşi ise 11 yıl boyunca dört farklı klinikte 19 kez yumurta toplama işlemi geçirmiş, ancak bu süre zarfında yalnızca bir embriyo elde edilmişti. O girişim de başarısız olmuştu.Uzmanlar, erkeğin meni örneğini mikroskopla incelediğinde hiçbir sperm bulamadı. Ancak aynı örnek, STAR (Sperm Tracking and Recovery) adlı yapay zeka destekli mikroakışkan çip sisteminden geçirildiğinde sonuç değişti. Sistem, iki saat içinde 2.5 milyon görüntüyü analiz ederek yedi sperm tespit etti.Bu spermlerden ikisi hareketliydi. Her biri birer yumurtaya enjekte edildi ve iki embriyo elde edildi. Üçüncü günde yapılan embriyo transferi sonrası kadın, 19 yılın ardından ilk kez pozitif gebelik testi sonucunu aldı. Sekiz haftalık ultrason taramasında ise 172 atım/dk kalp atışıyla normal gelişim doğrulandı.'STAR sistemi' nasıl çalışıyor?STAR sistemi, yüksek hızlı görüntüleme ve sperm tanıma konusunda özel eğitilmiş bir yapay zekayı birleştiriyor. Örnek, saniyede 300 kare yakalayan bir kamera tarafından taranıyor; sistem bir saatte 1 milyondan fazla görüntüyü analiz ediyor.Yapay zeka, bir hücreyi sperm olarak tanımlamadan önce onu en az üç karede takip ediyor. Bu yöntem, hücresel atık ya da başka parçacıkların sperm sanılmasını engelliyor.Doğrulanan sperm, mikroakışkan sistemin içindeki özel bir bölmede izole ediliyor ve embriyologlar tarafından kullanılabiliyor.

