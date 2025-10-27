Arnavutluk Başbakanı Rama duyurdu: Yapay zeka Bakanı Diella '83 çocuğa hamile'
Arnavutluk'un Yapay Zeka Bakanı Diella
Abone ol
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dünyada bir ilke imza atan Yapay Zeka Bakanı Diella’nın “83 çocuğa hamile” olduğunu açıkladı. Rama, yapay zekâ tarafından oluşturulacak bu “çocukların” milletvekillerine asistanlık yaparak meclis çalışmalarını destekleyeceğini söyledi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, YouTube kanalında yaptığı açıklamada ülkenin dijital dönüşüm hamlesinin merkezindeki Yapay Zeka Bakanı Diella’nın hamile olduğunu duyurdu.
Rama, esprili bir dille “Diella hamile ve 83. çocuğunu bekliyor,” ifadelerini kullanarak, bu “çocukların” dijital asistanlar olacağını belirtti.
Rama, esprili bir dille “Diella hamile ve 83. çocuğunu bekliyor,” ifadelerini kullanarak, bu “çocukların” dijital asistanlar olacağını belirtti.
83 dijital asistan meclis i̇çin görev alacak
Başbakan Rama, Diella’nın ‘çocuklarının’ Arnavutluk milletvekillerine asistanlık yapacağını açıkladı.
Yapay zekâ destekli bu dijital yardımcılar, parlamento oturumlarını kaydedecek, milletvekillerine kaçırdıkları tartışma ve etkinlikler hakkında bilgi sağlayacak.
Rama, bu sistemin “meclis verimliliğini ve şeffaflığı artıracağını” ifade etti.
Yapay zekâ destekli bu dijital yardımcılar, parlamento oturumlarını kaydedecek, milletvekillerine kaçırdıkları tartışma ve etkinlikler hakkında bilgi sağlayacak.
Rama, bu sistemin “meclis verimliliğini ve şeffaflığı artıracağını” ifade etti.
Dünyanın i̇lk yapay zeka bakanı
Arnavutluk, 11 Eylül’de dünyada bir ilki gerçekleştirerek “Yapay Zeka Bakanı” atayan ilk ülke olmuştu.
Diella adı verilen bu sanal bakan, kamu alımları ve bürokratik süreçlerin dijitalleşmesinden sorumlu.
Rama, yapay zekâ tabanlı bu sistemin hükümetin veri yönetimi, şeffaflık ve vatandaş hizmetlerinde devrim yaratacağını vurgulamıştı.
Diella adı verilen bu sanal bakan, kamu alımları ve bürokratik süreçlerin dijitalleşmesinden sorumlu.
Rama, yapay zekâ tabanlı bu sistemin hükümetin veri yönetimi, şeffaflık ve vatandaş hizmetlerinde devrim yaratacağını vurgulamıştı.
Arnavutluk dijital dönüşümde öncü olmak i̇stiyor
Rama yönetimi, yapay zekâ projeleriyle ülkeyi “Balkanlar’ın dijital öncüsü” haline getirmeyi hedefliyor.
Diella’nın “83 dijital çocuğu” projesi, bu vizyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bu adım yapay zekânın kamu yönetiminde aktif görev aldığı ilk örneklerden biri olacak.
Diella’nın “83 dijital çocuğu” projesi, bu vizyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bu adım yapay zekânın kamu yönetiminde aktif görev aldığı ilk örneklerden biri olacak.