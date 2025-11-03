Türkiye
Van'da kayalıklarda mahsur kalan adam çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T00:43+0300
2025-11-03T00:43+0300
Van'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Bartin, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı.
00:43 03.11.2025
© AA / AFAD İl MüdürlüğüVan'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
© AA / AFAD İl Müdürlüğü
Van'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bartin, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı.
