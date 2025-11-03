https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/vanda-kayaliklarda-mahsur-kalan-adam-cevredekilerin-fark-etmesiyle-kurtarildi-1100689917.html
Van'da kayalıklarda mahsur kalan adam çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Van'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Bartin, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bartin, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı.