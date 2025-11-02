https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/sindirgida-agir-hasarli-binalarin-yikimi-devam-ediyor-42-bina-ortadan-kaldirildi-1100688380.html
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: 42 bina ortadan kaldırıldı
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: 42 bina ortadan kaldırıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede ağır hasarlı toplamda 42 bina yıkıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından kırsal mahallelerde ağır hasar tespiti yapılarak, kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, bölge sakinleri da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.Şu ana kadar ilçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapının kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede ağır hasarlı toplamda 42 bina yıkıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından kırsal mahallelerde ağır hasar tespiti yapılarak, kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, bölge sakinleri da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.
Şu ana kadar ilçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapının kontrollü yıkımı gerçekleşti.