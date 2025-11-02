Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: 42 bina ortadan kaldırıldı
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor: 42 bina ortadan kaldırıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede ağır hasarlı toplamda 42 bina yıkıldı. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından kırsal mahallelerde ağır hasar tespiti yapılarak, kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, bölge sakinleri da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.Şu ana kadar ilçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapının kontrollü yıkımı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/turkiye-ermenistan-sinirinda-42-buyuklugunde-deprem-1100687898.html
SON HABERLER
20:58 02.11.2025
© AA / Murat Seyman Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor
 Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
© AA / Murat Seyman
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede ağır hasarlı toplamda 42 bina yıkıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından kırsal mahallelerde ağır hasar tespiti yapılarak, kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, bölge sakinleri da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.
Şu ana kadar ilçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapının kontrollü yıkımı gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem
19:30
