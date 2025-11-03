İki bölgede sis etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre pastırma yazı devam ediyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi geçerken sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım Pazartesi günü hava tahminlerine göre gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Bursa 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İstanbul 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Kırklareli 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Afyonkarahisar 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Denizli 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İzmir 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Manisa 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Antalya 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Hatay 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Isparta 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Konya 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 22°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Zonguldak 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 22°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Rize 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Samsun 20°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Trabzon 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Kars 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Malatya 20°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Van 16°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 27°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Mardin 24°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Siirt 24°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık