Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iki-bolgede-sis-etkili-olacak-sicakliklar-30-dereceyi-geciyor-1100690168.html
İki bölgede sis etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor
İki bölgede sis etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre pastırma yazı devam ediyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi geçerken sıcaklıklar, diğer bölgelerde... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T06:52+0300
2025-11-03T06:52+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073656225_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_e3dd3b8d22bc620d1158b571fc723d6b.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım Pazartesi günü hava tahminlerine göre gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.MARMARABursa 23°CParçalı ve az bulutluÇanakkale 20°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluİstanbul 19°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluKırklareli 19°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluEGEAfyonkarahisar 22°CParçalı bulutluDenizli 26°CParçalı bulutluİzmir 24°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluManisa 25°CParçalı bulutluAKDENİZAdana 31°CParçalı bulutluAntalya 27°CParçalı bulutluHatay 27°CParçalı ve az bulutluIsparta 23°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 19°CParçalı ve az bulutluÇankırı 19°CParçalı ve az bulutluEskişehir 21°CParçalı bulutluKonya 20°CParçalı bulutluBATI KARADENİZBolu 22°CParçalı ve az bulutluDüzce 23°CParçalı ve az bulutluSinop 22°CAz bulutluZonguldak 20°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 22°CAz bulutluRize 19°CAz bulutluSamsun 20°CAz bulutluTrabzon 19°CAz bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 14°CAz bulutlu ve açıkKars 14°CAz bulutlu ve açıkMalatya 20°CAz bulutluVan 16°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 26°CAz bulutlu ve açıkGaziantep 27°CAz bulutluMardin 24°CAz bulutlu ve açıkSiirt 24°CAz bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/asya-ulkesinden-z-kusagi-ve-turistlere-sigara-yasagi-1100687373.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073656225_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b7b05f02d85478e7bfd171e87a0e3cba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
3 kasım hava durumu, türkiye hava durumu, günlük hava tahmini, şehir şehir hava durumu, sıcaklık durumu, parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı, sağanak yağış uyarısı, bölgesel hava raporu, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, güncel hava raporu, sabah sis bekleniyor, gece pus tahmini
3 kasım hava durumu, türkiye hava durumu, günlük hava tahmini, şehir şehir hava durumu, sıcaklık durumu, parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı, sağanak yağış uyarısı, bölgesel hava raporu, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, güncel hava raporu, sabah sis bekleniyor, gece pus tahmini

İki bölgede sis etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor

06:52 03.11.2025
© AA / Berk Özkansıcaklık
sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
© AA / Berk Özkan
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre pastırma yazı devam ediyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi geçerken sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım Pazartesi günü hava tahminlerine göre gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Bursa 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İstanbul 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Kırklareli 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Afyonkarahisar 22°C
Parçalı bulutlu
Denizli 26°C
Parçalı bulutlu
İzmir 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Manisa 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana 31°C
Parçalı bulutlu
Antalya 27°C
Parçalı bulutlu
Hatay 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Isparta 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 21°C
Parçalı bulutlu
Konya 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 22°C
Az bulutlu
Zonguldak 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 22°C
Az bulutlu
Rize 19°C
Az bulutlu
Samsun 20°C
Az bulutlu
Trabzon 19°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 14°C
Az bulutlu ve açık
Kars 14°C
Az bulutlu ve açık
Malatya 20°C
Az bulutlu
Van 16°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 26°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 27°C
Az bulutlu
Mardin 24°C
Az bulutlu ve açık
Siirt 24°C
Az bulutlu ve açık
Maldivler'de Sigara Yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
YAŞAM
Asya ülkesinden Z kuşağı ve turistlere sigara yasağı
Dün, 18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала