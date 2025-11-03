https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iki-bolgede-sis-etkili-olacak-sicakliklar-30-dereceyi-geciyor-1100690168.html

İki bölgede sis etkili olacak: Sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre pastırma yazı devam ediyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi geçerken sıcaklıklar, diğer bölgelerde... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

sis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073656225_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_e3dd3b8d22bc620d1158b571fc723d6b.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım Pazartesi günü hava tahminlerine göre gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.MARMARABursa 23°CParçalı ve az bulutluÇanakkale 20°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluİstanbul 19°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluKırklareli 19°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluEGEAfyonkarahisar 22°CParçalı bulutluDenizli 26°CParçalı bulutluİzmir 24°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluManisa 25°CParçalı bulutluAKDENİZAdana 31°CParçalı bulutluAntalya 27°CParçalı bulutluHatay 27°CParçalı ve az bulutluIsparta 23°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 19°CParçalı ve az bulutluÇankırı 19°CParçalı ve az bulutluEskişehir 21°CParçalı bulutluKonya 20°CParçalı bulutluBATI KARADENİZBolu 22°CParçalı ve az bulutluDüzce 23°CParçalı ve az bulutluSinop 22°CAz bulutluZonguldak 20°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 22°CAz bulutluRize 19°CAz bulutluSamsun 20°CAz bulutluTrabzon 19°CAz bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 14°CAz bulutlu ve açıkKars 14°CAz bulutlu ve açıkMalatya 20°CAz bulutluVan 16°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 26°CAz bulutlu ve açıkGaziantep 27°CAz bulutluMardin 24°CAz bulutlu ve açıkSiirt 24°CAz bulutlu ve açık

