Uzaklaştırma kararı sonrası Ahmet Tatlıses'ten açıklama: Bana verilen tek şey soyadım oldu
07:50 03.11.2025 (güncellendi: 07:51 03.11.2025)
Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, aralarının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginliği mahkemeye taşıdı ve oğluna karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, "Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum" dedi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında savcılığa başvurarak tehdit edildiğini öne sürdü. Tatlıses'in başvurusu üzerine Ahmet Tatlıses'e babasına yaklaşmaması amacıyla elektronik kelepçe takıldı.
Sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak “Ben ailemi korudum” dedi. Ahmet Tatlıses video mesajında şunları kaydetti:
“Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.”
“Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı.”
“Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir”
“14 yaşımdan itibaren babamın yanındaydım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlıses restoranlarının çoğunu ben işletiyordum ama isim babama ait olduğu için hep onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım, görünmeyi seven biri değilim.”
“Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. ‘Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez’ derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.”
“Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Ama ben sözümü yere koymam.”