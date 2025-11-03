Türkiye
Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü: 'Bir anda önüme çıktı'
Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü: 'Bir anda önüme çıktı'
Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ifadesinde Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Engin Çağlar, karşıdan karşıya geçerken kendisine bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. 85 yaşındaki usta oyuncunun ölümüyle ilgili tutuklanan motosiklet sürücüsünün ifadesinde normal bir şekilde yolunda giderken Çağlar'ın bir anda önüne çıktığı ve onun kendisine çarptığını söylediği ortaya çıktı. Tutuklanan motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktıCumartesi günü Şişli'de meydana gelen kazada, motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.Sabah'ın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03.11.2025
© AA / İsa Terli
© AA / İsa Terli
Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ifadesinde Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği ortaya çıktı.
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Engin Çağlar, karşıdan karşıya geçerken kendisine bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. 85 yaşındaki usta oyuncunun ölümüyle ilgili tutuklanan motosiklet sürücüsünün ifadesinde normal bir şekilde yolunda giderken Çağlar'ın bir anda önüne çıktığı ve onun kendisine çarptığını söylediği ortaya çıktı.

Tutuklanan motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Cumartesi günü Şişli'de meydana gelen kazada, motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
Sabah'ın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
