Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Tedesco: Jhon Duran'a '25 dakika elinden gelenin en iyisini yap' dedim

Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını söyledi.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, kontra baskılarla 2 top kaybı yaptıklarını ve mağlup duruma düştüklerini belirtti.Zorlu bir maç yaşadıklarını anlatan Tedesco, "Beşiktaş çok agresif bir başlangıç yaptı. İki an vardı bireysel hata yaptığımız, kontra baskılarda topu kaybettik. Rakibimiz de bu anlamda hiç merhamet göstermedi ve 2 şutta 2 gol buldular. 10 kişiye karşı kazandık, elbette bu durumu değiştirir ama Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişiydi ve puan kaybetmiştik. Her şeye rağmen pozisyonumuzu koruduk" diye konuştu.Statta etkili bir atmosfer olduğunu ve oyuncularıyla iletişim kurmak için çaba gösterdiğine değinen Tedesco, şöyle devam etti:Ligde her maçın zorlu geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Kendi takımım adına konuşabilirim, rakipler adına konuşamam. Onlar mesela Antalya ya da Alanya'ya karşı oynadıklarında o maçlar kolay oluyor mu bilmiyorum. Bizim için olmuyor. İlk defa Türkiye Ligi'ni tecrübe ettim, her maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Rakipler alın bedavadan 3 puan demiyorlar. Takımlar arasında büyük farklar görmüyorum. Saha içerisi piyasa değeriyle doğru orantılı değil. Bizim hedefimiz zaten tüm maçları kazanmak. Derbiler de bunlara dahil." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Buradaki her takıma çok saygı duyuyorum. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. 10 kişi olmalarına rağmen maç bizim için kolay olmadı. Süper Lig üst seviye bir lig. Ligi ve takımımı beğeniyorum. Üzerine koyarak gelişmeye devam ediyoruz. Öz güvenliyiz, o da bu tür maçları çözmemize yardımcı oluyor." şeklinde görüş belirtti.Tedesco, sözlerini galibiyet golünü atan Duran'a ilişkin şu ifadelerle noktaladı:

