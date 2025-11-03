https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trumpa-gore-putin-ve-si-zeki-insanlar-bu-kisilerle-oyun-oynayamazsiniz-1100691144.html
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin lideri Şi'nin güçlü ve zeki insanlar olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, Moskova ve Pekin'le nükleer silahsızlanma konusunu... 03.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'den övgüyle bahsetti.Trump, "Her ikisi sert ve zeki. Her ikisi çok güçlü lider. Bu kişilerle oyun oynayamazsınız" şeklinde konuştu.Rusya'nın büyük miktarda nükleer silaha sahip olduğunu kabul eden ABD lideri, Moskova ve Pekin'le nükleer silahsızlanma konusunun görüştüğünü belirterek şunu dedi:Nükleer silah testleriABD Başkanı Trump ayrıca nükleer silah testlerini gerçekleştirme planlarını anlattı.Trump, "Bunun nasıl çalıştığına bakmalıyız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:CBS sunucusunun, Moskova'nın sadece taşıyıcı sistemi test ettiği, nükleer silah test etmediğini anımsatması üzerine Trump, Rusya ve Çin'in gizlice testler gerçekleştirdiğini iddia etti.
Trump’a göre Putin ve Şi zeki insanlar: ‘Bu kişilerle oyun oynayamazsınız’
07:43 03.11.2025 (güncellendi: 07:45 03.11.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin lideri Şi’nin güçlü ve zeki insanlar olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, Moskova ve Pekin’le nükleer silahsızlanma konusunu görüştüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’den övgüyle bahsetti.
Trump, “Her ikisi sert ve zeki. Her ikisi çok güçlü lider. Bu kişilerle oyun oynayamazsınız” şeklinde konuştu.
Rusya'nın büyük miktarda nükleer silaha sahip olduğunu kabul eden ABD lideri, Moskova ve Pekin’le nükleer silahsızlanma konusunun görüştüğünü belirterek şunu dedi:
Nükleer silahsızlanma konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum ve bu konuyu gerçekten Başkan Putin ve Başkan Şi ile görüştüm.
ABD Başkanı Trump ayrıca nükleer silah testlerini gerçekleştirme planlarını anlattı.
Trump, “Bunun nasıl çalıştığına bakmalıyız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Testlerden bahsetmemin sebebi, Rusya'nın test yapma niyetini açıklaması, Kuzey Kore'nin sürekli test yapması. Diğer ülkeler de aynısını yapıyor. Test yapmayan tek ülke biziz. Test yapmayan tek ülke olmak istemiyorum.
CBS sunucusunun, Moskova’nın sadece taşıyıcı sistemi test ettiği, nükleer silah test etmediğini anımsatması üzerine Trump, Rusya ve Çin’in gizlice testler gerçekleştirdiğini iddia etti.