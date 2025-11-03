https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trumpa-gore-putin-ve-si-zeki-insanlar-bu-kisilerle-oyun-oynayamazsiniz-1100691144.html

Trump’a göre Putin ve Şi zeki insanlar: ‘Bu kişilerle oyun oynayamazsınız’

Trump’a göre Putin ve Şi zeki insanlar: ‘Bu kişilerle oyun oynayamazsınız’

03.11.2025

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’den övgüyle bahsetti.Trump, “Her ikisi sert ve zeki. Her ikisi çok güçlü lider. Bu kişilerle oyun oynayamazsınız” şeklinde konuştu.Rusya'nın büyük miktarda nükleer silaha sahip olduğunu kabul eden ABD lideri, Moskova ve Pekin’le nükleer silahsızlanma konusunun görüştüğünü belirterek şunu dedi:Nükleer silah testleriABD Başkanı Trump ayrıca nükleer silah testlerini gerçekleştirme planlarını anlattı.Trump, “Bunun nasıl çalıştığına bakmalıyız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:CBS sunucusunun, Moskova’nın sadece taşıyıcı sistemi test ettiği, nükleer silah test etmediğini anımsatması üzerine Trump, Rusya ve Çin’in gizlice testler gerçekleştirdiğini iddia etti.

