https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/afganistanda-63-buyuklugunde-deprem-1100689619.html
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hasarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T00:21+0300
2025-11-03T00:21+0300
2025-11-03T00:44+0300
son depremler
afganistan
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu duyurdu. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişin yaşamını yitirirken, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı.2 Eylül'de 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/turkiye-ermenistan-sinirinda-42-buyuklugunde-deprem-1100687898.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afganistan, deprem, deprem son dakika
afganistan, deprem, deprem son dakika
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem
00:21 03.11.2025 (güncellendi: 00:44 03.11.2025)
Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hasarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişin yaşamını yitirirken, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı.
2 Eylül'de 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.