Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hasarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu duyurdu. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişin yaşamını yitirirken, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı.2 Eylül'de 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.

