Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/afganistanda-63-buyuklugunde-deprem-1100689619.html
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hasarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T00:21+0300
2025-11-03T00:44+0300
son depremler
afganistan
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu duyurdu. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişin yaşamını yitirirken, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı.2 Eylül'de 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/turkiye-ermenistan-sinirinda-42-buyuklugunde-deprem-1100687898.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afganistan, deprem, deprem son dakika
afganistan, deprem, deprem son dakika

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

00:21 03.11.2025 (güncellendi: 00:44 03.11.2025)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
Abone ol
Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hasarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişin yaşamını yitirirken, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı.
2 Eylül'de 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
SON DEPREMLER
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem
Dün, 19:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала