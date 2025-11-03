https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trump-ukraynaya-tomahawk-fuzesi-vermeyi-dusunmuyorum-1100696067.html

Trump: Ukrayna'ya Tomahawk füzesi vermeyi düşünmüyorum

Trump: Ukrayna'ya Tomahawk füzesi vermeyi düşünmüyorum

Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin sevkiyatıyla ilgili belirsizlik sürerken Başkan Trump'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimini Tomahawk seyir füzeleriyle destekleme planı olmadığını belirtti. Washington'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme olasılığını görüşüp görüşmediğine dair gazetecilerden bir soru alan Trump, net bir ifadeyle "Hayır" yanıtını verdi.Daha önce ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, yalnızca ABD’nin Tomahawk füzelerini kullanma becerisine sahip olduğunu ve bu bilgi veya teknolojiyi hiç kimseyle paylaşmayacaklarını ifade etmişti.CNN tarafından, bu füzelerin Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin nihai siyasi kararın Trump'ın elinde bulunduğu aktarılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya topraklarına Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlenmesi durumunda, Rusya’nın vereceği karşılığın çok ciddi, hatta sarsıcı olacağını belirtmişti.Gazetecilerin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Putin’in sözlerini açıklamasını istemesi üzerine Peskov, Putin’in açıklamasının zaten yeterince açık ve kapsamlı olduğunu, bu konuda ek bir yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etmişti.

