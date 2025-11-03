Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Ukrayna'ya Tomahawk füzesi vermeyi düşünmüyorum
Trump: Ukrayna'ya Tomahawk füzesi vermeyi düşünmüyorum
Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin sevkiyatıyla ilgili belirsizlik sürerken Başkan Trump'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
ukrayna
nato
tomahawk
donald trump
vladimir putin
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimini Tomahawk seyir füzeleriyle destekleme planı olmadığını belirtti. Washington'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme olasılığını görüşüp görüşmediğine dair gazetecilerden bir soru alan Trump, net bir ifadeyle "Hayır" yanıtını verdi.Daha önce ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, yalnızca ABD’nin Tomahawk füzelerini kullanma becerisine sahip olduğunu ve bu bilgi veya teknolojiyi hiç kimseyle paylaşmayacaklarını ifade etmişti.CNN tarafından, bu füzelerin Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin nihai siyasi kararın Trump'ın elinde bulunduğu aktarılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya topraklarına Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlenmesi durumunda, Rusya’nın vereceği karşılığın çok ciddi, hatta sarsıcı olacağını belirtmişti.Gazetecilerin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Putin’in sözlerini açıklamasını istemesi üzerine Peskov, Putin’in açıklamasının zaten yeterince açık ve kapsamlı olduğunu, bu konuda ek bir yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etmişti.
rusya
ukrayna
Trump: Ukrayna'ya Tomahawk füzesi vermeyi düşünmüyorum

11:13 03.11.2025
Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin sevkiyatıyla ilgili belirsizlik sürerken Başkan Trump'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimini Tomahawk seyir füzeleriyle destekleme planı olmadığını belirtti.

Washington'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme olasılığını görüşüp görüşmediğine dair gazetecilerden bir soru alan Trump, net bir ifadeyle "Hayır" yanıtını verdi.
Daha önce ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, yalnızca ABD’nin Tomahawk füzelerini kullanma becerisine sahip olduğunu ve bu bilgi veya teknolojiyi hiç kimseyle paylaşmayacaklarını ifade etmişti.
CNN tarafından, bu füzelerin Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin nihai siyasi kararın Trump'ın elinde bulunduğu aktarılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya topraklarına Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlenmesi durumunda, Rusya’nın vereceği karşılığın çok ciddi, hatta sarsıcı olacağını belirtmişti.

Gazetecilerin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Putin’in sözlerini açıklamasını istemesi üzerine Peskov, Putin’in açıklamasının zaten yeterince açık ve kapsamlı olduğunu, bu konuda ek bir yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etmişti.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o líder ucraniano Vladimir Zelensky na Casa Branca, em Washington, em outubro de 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi
21 Ekim, 13:51
