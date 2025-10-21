ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi
© AP Photo / Alex BrandonO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o líder ucraniano Vladimir Zelensky na Casa Branca, em Washington, em outubro de 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Trump'ın Zelenskiy'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın özellikle beklenti içinde olduğu konularda Kiev'i hayal kırıklığına uğratan konuşmalar yaptığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna'nın yakın gelecekte Tomahawk seyir füzeleri beklememesi gerektiğini söylediği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cuma akşamı Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme hakkında ABD'li bürokratlardan aldığı bilgilere dayanarak, "Trump, Zelenskiy'e Ukrayna'nın yakın gelecekte uzun menzilli Tomahawk füzeleri almayı beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.
Trump'ın Ukrayna çatışmasının hızlı şekilde çözümüne önem verdiğini belirttiğini aktaran gazete, Kiev'in Donbass'ı yeniden kontrol altına alma arzusunun Washington'un öncelikleri arasında olmadığının Zelenskiy'e anlatıldığını yazdı.
ABD Başkanı'nın görüşme sırasında bir hayli açık sözlü olduğu bilgisini de paylaşan WSJ, Trump'ın hayal kırıklığı içinde olduğunu belirli aralıklarla dile getirdiğini ve Ukrayna heyetinin getirdiği Donbass çatışma haritasına bakmayı reddettiğini aktardı.
Trump'ın bölgenin akıbetinden bağımsız olarak hızlı bir çözümü hedeflediğini vurguladığı kaydedildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cuma akşamı Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme hakkında ABD'li bürokratlardan aldığı bilgilere dayanarak, "Trump, Zelenskiy'e Ukrayna'nın yakın gelecekte uzun menzilli Tomahawk füzeleri almayı beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.
Trump'ın Ukrayna çatışmasının hızlı şekilde çözümüne önem verdiğini belirttiğini aktaran gazete, Kiev'in Donbass'ı yeniden kontrol altına alma arzusunun Washington'un öncelikleri arasında olmadığının Zelenskiy'e anlatıldığını yazdı.
ABD Başkanı'nın görüşme sırasında bir hayli açık sözlü olduğu bilgisini de paylaşan WSJ, Trump'ın hayal kırıklığı içinde olduğunu belirli aralıklarla dile getirdiğini ve Ukrayna heyetinin getirdiği Donbass çatışma haritasına bakmayı reddettiğini aktardı.
Trump'ın bölgenin akıbetinden bağımsız olarak hızlı bir çözümü hedeflediğini vurguladığı kaydedildi.