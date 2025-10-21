https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abd-basini-trump-zelenskiye-tomahawk-konusunda-kotu-haber-verdi-1100359827.html

ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi

ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi

Sputnik Türkiye

Trump'ın Zelenskiy'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın özellikle beklenti içinde olduğu konularda Kiev'i hayal kırıklığına uğratan konuşmalar yaptığı ifade... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T13:51+0300

2025-10-21T13:51+0300

2025-10-21T13:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

haberler

kiev

washington

tomahawk

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100359008_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_d3861950ad840abc1198ec1a613d1a36.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna'nın yakın gelecekte Tomahawk seyir füzeleri beklememesi gerektiğini söylediği belirtildi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cuma akşamı Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme hakkında ABD'li bürokratlardan aldığı bilgilere dayanarak, "Trump, Zelenskiy'e Ukrayna'nın yakın gelecekte uzun menzilli Tomahawk füzeleri almayı beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.Trump'ın Ukrayna çatışmasının hızlı şekilde çözümüne önem verdiğini belirttiğini aktaran gazete, Kiev'in Donbass'ı yeniden kontrol altına alma arzusunun Washington'un öncelikleri arasında olmadığının Zelenskiy'e anlatıldığını yazdı.ABD Başkanı'nın görüşme sırasında bir hayli açık sözlü olduğu bilgisini de paylaşan WSJ, Trump'ın hayal kırıklığı içinde olduğunu belirli aralıklarla dile getirdiğini ve Ukrayna heyetinin getirdiği Donbass çatışma haritasına bakmayı reddettiğini aktardı.Trump'ın bölgenin akıbetinden bağımsız olarak hızlı bir çözümü hedeflediğini vurguladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/zaharova-bati-medyasi-soylentileri-bizzat-yayip-ardindan-da-bizzat-yalanliyor-1100356393.html

kiev

washington

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, kiev, washington, tomahawk, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy