Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi
ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi
Trump'ın Zelenskiy'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın özellikle beklenti içinde olduğu konularda Kiev'i hayal kırıklığına uğratan konuşmalar yaptığı ifade... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD basını: Trump, Zelenskiy'e Tomahawk konusunda kötü haber verdi

13:51 21.10.2025
Trump'ın Zelenskiy'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın özellikle beklenti içinde olduğu konularda Kiev'i hayal kırıklığına uğratan konuşmalar yaptığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna'nın yakın gelecekte Tomahawk seyir füzeleri beklememesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cuma akşamı Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme hakkında ABD'li bürokratlardan aldığı bilgilere dayanarak, "Trump, Zelenskiy'e Ukrayna'nın yakın gelecekte uzun menzilli Tomahawk füzeleri almayı beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Ukrayna çatışmasının hızlı şekilde çözümüne önem verdiğini belirttiğini aktaran gazete, Kiev'in Donbass'ı yeniden kontrol altına alma arzusunun Washington'un öncelikleri arasında olmadığının Zelenskiy'e anlatıldığını yazdı.

ABD Başkanı'nın görüşme sırasında bir hayli açık sözlü olduğu bilgisini de paylaşan WSJ, Trump'ın hayal kırıklığı içinde olduğunu belirli aralıklarla dile getirdiğini ve Ukrayna heyetinin getirdiği Donbass çatışma haritasına bakmayı reddettiğini aktardı.

Trump'ın bölgenin akıbetinden bağımsız olarak hızlı bir çözümü hedeflediğini vurguladığı kaydedildi.
