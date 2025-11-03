https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/sudanda-son-durum-binlerce-kisi-kaciyor-yeni-cephe-hatti-ve-bmden-uyari-1100701361.html

Sudan’da son durum: Binlerce kişi kaçıyor, yeni cephe hattı ve BM’den uyarı

Sudan'da son durum: Binlerce kişi kaçıyor, yeni cephe hattı ve BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Darfur’un doğusundaki Kordofan bölgesinde 36 binden fazla Sudanlı sivil kasaba ve köylerini terk etti, son dönemde en az 50 sivil öldü. İşte son gelişmeler...

Son haftalarda Merkezi Kordofan bölgesi, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında iki yıldır süren savaşın yeni bir cephe hattına dönüştü.Savaşın genişlemesi, RSF’nin Darfur’daki orduya ait son kale konumundaki El-Fasher kentinin kontrolünü ele geçirmesinden yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti.Hem RSF hem ordu yığınak yapıyorRSF, El-Fasher'de ordu yanlısı hükümete rakip bir yönetim kurdu. Orduya bağlı hükümet ise Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinden faaliyet gösteriyor.BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirdi.Bölge sakinleri, pazartesi günü uluslararası haber ajanslarına Kuzey Kordofan'daki kasaba ve köylerde hem RSF hem de ordu birliklerinin ciddi şekilde arttığını bildirdi.RSF geçen hafta El-Obeid’in kuzeyindeki Bara kentinin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Etnik şiddet uyarısıDoğal kaynaklar açısından zengin Kordofan bölgesi, idari olarak Kuzey, Güney ve Batı Kordofan şeklinde üçe ayrılıyor.BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, geçen hafta yaptığı açıklamada RSF’nin ‘büyük çaplı vahşet eylemleri’ gerçekleştirdiğini belirterek, bunların arasında ‘genellikle etnik temelli olan misillemelerin’ yer aldığını söyledi.Hem RSF hem de ordu, savaş suçu işledikleri iddialarıyla karşı karşıya. RSF’nin kökenini, yaklaşık yirmi yıl önce soykırımla suçlanan Cancavid milisleri oluşturuyor.RSF Komutanı ‘bazı ihlaller oldu’ dediRSF lideri General Muhammed Hamdan Dagalo (Hamideti), El-Faşir’in ele geçirilmesi sırasında ‘bazı ihlallerin’ yaşandığını kabul etti.Dagalo, yayımladığı video mesajında bu ihlallerin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurulduğunu ve sorumluların kamuya açık yargılanacağını söyledi.

