https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/birlesmis-milletler-sudanda-alarmda-sikisan-siviller-icin-guvenli-koridor-cagrisi-1100506957.html
Birleşmiş Milletler Sudan’da alarmda: Sıkışan siviller için 'güvenli koridor' çağrısı
Birleşmiş Milletler Sudan’da alarmda: Sıkışan siviller için 'güvenli koridor' çağrısı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Darfur’un son ordu kalesi El-Faşir’de 250 binden fazla sivilin açlık, bombardıman ve kuşatma altında hayatta kalmaya çalıştığını... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T16:06+0300
2025-10-27T16:06+0300
dünya
antonio guterres
darfur
sudan
hızlı destek güçleri (rsf)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇ç savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100506756_0:178:6900:4059_1920x0_80_0_0_2b01ecc5f1b46bae3513974db9d97697.jpg
Sudan’ın Darfur bölgesindeki el-Faşir, aylar süren kuşatmanın ardından yeniden çatışmaların merkezine döndü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananları 'korkunç bir tırmanış' olarak nitelendirdi. RSF güçleri, şehirdeki Sudan ordusunun ana karargahını ele geçirdiklerini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğrulanırken, ordu hala tamamen çekildiğini kabul etmiş değil.Açlık, hastalık ve bombardıman bir arada BM’ye göre yaklaşık 250 bin sivil şehirde mahsur kaldı. Kaçış güzergahları toprak setlerle kapatıldı, hastaneler hedef alındı, gıda ve ilaç hızla tükeniyor. BM İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher “İnsanlar aç, korkmuş ve güvenli hiçbir yer yok. Acilen güvenli geçiş sağlanmalı” dedi. Tansiyonun düşeceğine dair henüz bir işaret yok. BM, sivillerin durumunu 'katlanılmaz' olarak tanımlıyor ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıyor.Darfur’da kontrol RSF’ye Geçiyor El-Faşir, ordunun Darfur’daki son büyük kalesiydi. Ancak RSF pazar günü, bölgenin büyük bölümünü ve komşu Kordofan’ı ele geçirdi. Şehrin tamamen düşmesi, RSF’nin rakip hükümet kurma planlarını hızlandırabileceği bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/sudanda-rsf-darfurdaki-ordu-ussunun-kontrolunu-ele-gecirdigini-acikladi-1100486178.html
darfur
sudan
SON HABERLER
Birleşmiş Milletler Sudan’da alarmda: Sıkışan siviller için 'güvenli koridor' çağrısı

16:06 27.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis, FileIn this file photo of Sunday Dec. 29, 2013 file photo, displaced people gather around a water truck to fill containers at a United Nations compound which has become home to thousands of people displaced by the recent fighting, in the capital Juba, South Sudan
In this file photo of Sunday Dec. 29, 2013 file photo, displaced people gather around a water truck to fill containers at a United Nations compound which has become home to thousands of people displaced by the recent fighting, in the capital Juba, South Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis, File
Abone ol
Birleşmiş Milletler, Darfur’un son ordu kalesi El-Faşir’de 250 binden fazla sivilin açlık, bombardıman ve kuşatma altında hayatta kalmaya çalıştığını belirterek acil tahliye ve insani erişim talep etti.
Sudan’ın Darfur bölgesindeki el-Faşir, aylar süren kuşatmanın ardından yeniden çatışmaların merkezine döndü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananları 'korkunç bir tırmanış' olarak nitelendirdi. RSF güçleri, şehirdeki Sudan ordusunun ana karargahını ele geçirdiklerini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğrulanırken, ordu hala tamamen çekildiğini kabul etmiş değil.

Açlık, hastalık ve bombardıman bir arada

BM’ye göre yaklaşık 250 bin sivil şehirde mahsur kaldı. Kaçış güzergahları toprak setlerle kapatıldı, hastaneler hedef alındı, gıda ve ilaç hızla tükeniyor. BM İnsani Yardım Şefi Tom Fletcherİnsanlar aç, korkmuş ve güvenli hiçbir yer yok. Acilen güvenli geçiş sağlanmalı” dedi.
Tansiyonun düşeceğine dair henüz bir işaret yok. BM, sivillerin durumunu 'katlanılmaz' olarak tanımlıyor ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıyor.

Darfur’da kontrol RSF’ye Geçiyor

El-Faşir, ordunun Darfur’daki son büyük kalesiydi. Ancak RSF pazar günü, bölgenin büyük bölümünü ve komşu Kordofan’ı ele geçirdi. Şehrin tamamen düşmesi, RSF’nin rakip hükümet kurma planlarını hızlandırabileceği bildiriliyor.
Android APK
