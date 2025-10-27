https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/birlesmis-milletler-sudanda-alarmda-sikisan-siviller-icin-guvenli-koridor-cagrisi-1100506957.html
Birleşmiş Milletler Sudan’da alarmda: Sıkışan siviller için 'güvenli koridor' çağrısı
Birleşmiş Milletler, Darfur’un son ordu kalesi El-Faşir’de 250 binden fazla sivilin açlık, bombardıman ve kuşatma altında hayatta kalmaya çalıştığını belirterek acil tahliye ve insani erişim talep etti.
Sudan’ın Darfur bölgesindeki el-Faşir, aylar süren kuşatmanın ardından yeniden çatışmaların merkezine döndü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananları 'korkunç bir tırmanış' olarak nitelendirdi. RSF güçleri, şehirdeki Sudan ordusunun ana karargahını ele geçirdiklerini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğrulanırken, ordu hala tamamen çekildiğini kabul etmiş değil.
Açlık, hastalık ve bombardıman bir arada
BM’ye göre yaklaşık 250 bin sivil şehirde mahsur kaldı. Kaçış güzergahları toprak setlerle kapatıldı, hastaneler hedef alındı, gıda ve ilaç hızla tükeniyor. BM İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher “İnsanlar aç, korkmuş ve güvenli hiçbir yer yok. Acilen güvenli geçiş sağlanmalı” dedi.
Tansiyonun düşeceğine dair henüz bir işaret yok. BM, sivillerin durumunu 'katlanılmaz' olarak tanımlıyor ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıyor.
Darfur’da kontrol RSF’ye Geçiyor
El-Faşir, ordunun Darfur’daki son büyük kalesiydi. Ancak RSF pazar günü, bölgenin büyük bölümünü ve komşu Kordofan’ı ele geçirdi. Şehrin tamamen düşmesi, RSF’nin rakip hükümet kurma planlarını hızlandırabileceği bildiriliyor.