Batı, ‘Poseidon’ nedeniyle dehşete düştü: ‘Gerçek bir kabus’
Batı, ‘Poseidon’ nedeniyle dehşete düştü: ‘Gerçek bir kabus’
Nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' insansız denizaltı aracını yorumlayan Brandon Weichert, Poseidon'un 'sanılandan daha korkutucu' olduğunu... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
The National Interest yazarı Brandon Weichert, Batı ülkelerinin Rusya’nın otonom denizaltı aracı ‘Poseidon’un oluşturduğu tehlikeyi hafife almaması gerektiğini belirtti. Weichert şu değerlendirmede bulundu: TNI’nin aktardığı haberde, "Poseidon düşman ülke kıyılarında radyoaktif tsunamiler oluşturmak üzere tasarlandı. Bu da silahı ‘gerçek anlamda kabus gibi’ bir hale getiriyor" ifadeleri yer aldı. Weichert sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin salı günü nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' denizaltı aracını başarıyla test ettiğini bildirmişti.Putin, bu aracın benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve gücünün 'Sarmat' füzesini bile önemli ölçüde geride bıraktığını vurguladı.
national interest, poseidon, rusya, nükleer, denizaltı, rus denizaltı, nükleer denizaltı, poseidon insansız denizaltı aracı
Batı, ‘Poseidon’ nedeniyle dehşete düştü: ‘Gerçek bir kabus’

04:19 01.11.2025
© Sputnik / YouTube/Rusya Savunma BakanlığıRusya tarafından geliştirilen süper nükleer torpido ( insansız sualtı aracı) Poseidon
Rusya tarafından geliştirilen süper nükleer torpido ( insansız sualtı aracı) Poseidon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
Nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' insansız denizaltı aracını yorumlayan Brandon Weichert, Poseidon'un 'sanılandan daha korkutucu' olduğunu söyledi.
The National Interest yazarı Brandon Weichert, Batı ülkelerinin Rusya’nın otonom denizaltı aracı ‘Poseidon’un oluşturduğu tehlikeyi hafife almaması gerektiğini belirtti.
Weichert şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya’nın nükleer insansız aracı Poseidon, düşündüğünüzden çok daha korkutucu. Görünüşe göre sınırsız menzile sahip, tespit edilmesi ve engellenmesi son derece zor bir sistem. Saatte yaklaşık 100 knot (yaklaşık 185 km/s) hıza ulaşabiliyor ve bin metre derinlikte görev yapabiliyor.”
TNI’nin aktardığı haberde, "Poseidon düşman ülke kıyılarında radyoaktif tsunamiler oluşturmak üzere tasarlandı. Bu da silahı ‘gerçek anlamda kabus gibi’ bir hale getiriyor" ifadeleri yer aldı.
Weichert sözlerini şöyle sürdürdü:
“Poseidon sadece yeni bir nükleer silah değil; aynı zamanda Rusya’nın gücünün ve Batı’yı kendi ‘kıyamet silahlarıyla’ aşma kapasitesinin bir sembolüdür.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin salı günü nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' denizaltı aracını başarıyla test ettiğini bildirmişti.
Putin, bu aracın benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve gücünün 'Sarmat' füzesini bile önemli ölçüde geride bıraktığını vurguladı.
İnfografik Poseidon insansız sualtı aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
DÜNYA
Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Gücü, hızı ve hareket derinliği emsalsiz'
29 Ekim, 15:09
