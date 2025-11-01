https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bati-poseidon-nedeniyle-dehsete-dustu-gercek-bir-kabus--1100660287.html
Batı, ‘Poseidon’ nedeniyle dehşete düştü: ‘Gerçek bir kabus’
Nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' insansız denizaltı aracını yorumlayan Brandon Weichert, Poseidon'un 'sanılandan daha korkutucu' olduğunu... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
The National Interest yazarı Brandon Weichert, Batı ülkelerinin Rusya’nın otonom denizaltı aracı ‘Poseidon’un oluşturduğu tehlikeyi hafife almaması gerektiğini belirtti. Weichert şu değerlendirmede bulundu: TNI’nin aktardığı haberde, "Poseidon düşman ülke kıyılarında radyoaktif tsunamiler oluşturmak üzere tasarlandı. Bu da silahı ‘gerçek anlamda kabus gibi’ bir hale getiriyor" ifadeleri yer aldı. Weichert sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin salı günü nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' denizaltı aracını başarıyla test ettiğini bildirmişti.Putin, bu aracın benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve gücünün 'Sarmat' füzesini bile önemli ölçüde geride bıraktığını vurguladı.
rusya
The National Interest yazarı Brandon Weichert, Batı ülkelerinin Rusya’nın otonom denizaltı aracı ‘Poseidon’un oluşturduğu tehlikeyi hafife almaması gerektiğini belirtti.
Weichert şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya’nın nükleer insansız aracı Poseidon, düşündüğünüzden çok daha korkutucu. Görünüşe göre sınırsız menzile sahip, tespit edilmesi ve engellenmesi son derece zor bir sistem. Saatte yaklaşık 100 knot (yaklaşık 185 km/s) hıza ulaşabiliyor ve bin metre derinlikte görev yapabiliyor.”
TNI’nin aktardığı haberde, "Poseidon düşman ülke kıyılarında radyoaktif tsunamiler oluşturmak üzere tasarlandı. Bu da silahı ‘gerçek anlamda kabus gibi’ bir hale getiriyor" ifadeleri yer aldı.
Weichert sözlerini şöyle sürdürdü:
“Poseidon sadece yeni bir nükleer silah değil; aynı zamanda Rusya’nın gücünün ve Batı’yı kendi ‘kıyamet silahlarıyla’ aşma kapasitesinin bir sembolüdür.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin salı günü nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' denizaltı aracını başarıyla test ettiğini bildirmişti.
Putin, bu aracın benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve gücünün 'Sarmat' füzesini bile önemli ölçüde geride bıraktığını vurguladı.