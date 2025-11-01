https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bati-poseidon-nedeniyle-dehsete-dustu-gercek-bir-kabus--1100660287.html

Batı, ‘Poseidon’ nedeniyle dehşete düştü: ‘Gerçek bir kabus’

Nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' insansız denizaltı aracını yorumlayan Brandon Weichert, Poseidon'un 'sanılandan daha korkutucu' olduğunu... 01.11.2025

The National Interest yazarı Brandon Weichert, Batı ülkelerinin Rusya’nın otonom denizaltı aracı ‘Poseidon’un oluşturduğu tehlikeyi hafife almaması gerektiğini belirtti. Weichert şu değerlendirmede bulundu: TNI’nin aktardığı haberde, "Poseidon düşman ülke kıyılarında radyoaktif tsunamiler oluşturmak üzere tasarlandı. Bu da silahı ‘gerçek anlamda kabus gibi’ bir hale getiriyor" ifadeleri yer aldı. Weichert sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin salı günü nükleer tahrik sistemiyle donatılmış 'Poseidon' denizaltı aracını başarıyla test ettiğini bildirmişti.Putin, bu aracın benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve gücünün 'Sarmat' füzesini bile önemli ölçüde geride bıraktığını vurguladı.

