Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Morgül, çektiği video ile hayranlarına seslenerek, "Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.Nefes almakta zorlanıyorum Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumunu anlattı. Nefes almakta zorluk çeken Morgül, "Canım sevenlerim, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve hala psikolojimde bitmeyen annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.." ifadelerini kullandı.

