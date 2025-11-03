Türkiye
Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
03.11.2025
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Morgül, çektiği video ile hayranlarına seslenerek, "Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.Nefes almakta zorlanıyorum Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumunu anlattı. Nefes almakta zorluk çeken Morgül, "Canım sevenlerim, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve hala psikolojimde bitmeyen annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

11:04 03.11.2025 (güncellendi: 11:05 03.11.2025)
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim nefes almakta zorlandığınız belirtirken hayranlarından dua istedi.
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Morgül, çektiği video ile hayranlarına seslenerek, "Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

Nefes almakta zorlanıyorum

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumunu anlattı. Nefes almakta zorluk çeken Morgül, "Canım sevenlerim, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve hala psikolojimde bitmeyen annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.." ifadelerini kullandı.
YAŞAM
Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası'ydı: Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
09:04
