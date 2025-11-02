https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/rusya-basbakan-yardimcisi-cernisenko-cin-ile-isbirligini-guclendirmek-rusyanin-dis-politikasinin-1100687063.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Çin ile işbirliğini güçlendirmenin Rusya'nın dış politikasının önceliği olduğunu vurguladı. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T17:46+0300
2025-11-02T17:46+0300
2025-11-02T17:46+0300
dünya
rusya
rusya başbakanlığı
rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko
çin
pekin
işbirliği
vladimir putin
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686837_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_2b18b423b2da4cdb77427c6920a9e8a7.png
Çalışma ziyareti kapsamında Çin’de bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Pekin ile güvenilir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesinin Rus dış politikasının önceliği olduğunu ifade etti.Rusya-Çin hükümet başkanları olağan toplantılarını hazırlama komisyonunun 29. Genel Kurul toplantısında konuşan Çernışenko, “Dost Çin ile kapsamlı, eşit ve güvenilir bir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesi, Rus dış politikasının önceliğidir” ifadelerini kullandı.‘Putin ve Şi arasındaki diyalog yüksek düzeyde güven ile öne çıkıyor’Rusya Başbakan Yardımcısı, Rus lider Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki diyaloğun sistematik olup yüksek düzeyde güven ve karşılıklı anlayışla öne çıktığını vurguladı:Rusya ve Çin'in otomotiv endüstrisi, kereste endüstrisi ve nadir toprak metallerinin madenciliği ve işlenmesi alanlarında projeler üzerinde aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Çernışenko, Çin'in Rusya'nın küresel arenadaki en önemli ortağı olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/manturov-rusya-ve-cin-yatirim-baglarini-guclendirmeyi-planliyor-1100663741.html
rusya
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686837_52:0:684:474_1920x0_80_0_0_e9f310589545aa034f557f7afb84a0b5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya başbakanlığı, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, çin, pekin, işbirliği, vladimir putin, şi cinping
rusya, rusya başbakanlığı, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, çin, pekin, işbirliği, vladimir putin, şi cinping
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Çin ile işbirliğini güçlendirmenin Rusya'nın dış politikasının önceliği olduğunu vurguladı.
Çalışma ziyareti kapsamında Çin’de bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Pekin ile güvenilir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesinin Rus dış politikasının önceliği olduğunu ifade etti.
Rusya-Çin hükümet başkanları olağan toplantılarını hazırlama komisyonunun 29. Genel Kurul toplantısında konuşan Çernışenko, “Dost Çin ile kapsamlı, eşit ve güvenilir bir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesi, Rus dış politikasının önceliğidir” ifadelerini kullandı.
‘Putin ve Şi arasındaki diyalog yüksek düzeyde güven ile öne çıkıyor’
Rusya Başbakan Yardımcısı, Rus lider Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki diyaloğun sistematik olup yüksek düzeyde güven ve karşılıklı anlayışla öne çıktığını vurguladı:
Aralarındaki diyalog sistemli, düzenli ve yüksek düzeyde güven ve karşılıklı anlayışa dayalıdır.
Rusya ve Çin'in otomotiv endüstrisi, kereste endüstrisi ve nadir toprak metallerinin madenciliği ve işlenmesi alanlarında projeler üzerinde aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Çernışenko, Çin'in Rusya'nın küresel arenadaki en önemli ortağı olduğunu sözlerine ekledi.