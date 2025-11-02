https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/rusya-basbakan-yardimcisi-cernisenko-cin-ile-isbirligini-guclendirmek-rusyanin-dis-politikasinin-1100687063.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir

02.11.2025

Çalışma ziyareti kapsamında Çin’de bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Pekin ile güvenilir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesinin Rus dış politikasının önceliği olduğunu ifade etti.Rusya-Çin hükümet başkanları olağan toplantılarını hazırlama komisyonunun 29. Genel Kurul toplantısında konuşan Çernışenko, “Dost Çin ile kapsamlı, eşit ve güvenilir bir ortaklığın ve stratejik etkileşimin güçlendirilmesi, Rus dış politikasının önceliğidir” ifadelerini kullandı.‘Putin ve Şi arasındaki diyalog yüksek düzeyde güven ile öne çıkıyor’Rusya Başbakan Yardımcısı, Rus lider Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki diyaloğun sistematik olup yüksek düzeyde güven ve karşılıklı anlayışla öne çıktığını vurguladı:Rusya ve Çin'in otomotiv endüstrisi, kereste endüstrisi ve nadir toprak metallerinin madenciliği ve işlenmesi alanlarında projeler üzerinde aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Çernışenko, Çin'in Rusya'nın küresel arenadaki en önemli ortağı olduğunu sözlerine ekledi.

