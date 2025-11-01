https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/misirin-7-bin-yillik-tarihi-dunyanin-en-buyuk-muzesinde-gizada-buyuk-misir-muzesi-acildi-1100675323.html

Mısır'ın 7 bin yıllık tarihi, dünyanın en büyük müzesinde: Giza'da Büyük Mısır Müzesi açıldı

Mısır, Giza’daki Büyük Piramit yakınında, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak tanımlanan Büyük Mısır Müzesi’nin (GEM) büyük bölümünü halka açtı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Müzenin, Mısır tarihinin yedi bin yılını kapsayan yaklaşık 100 bin esere ev sahipliği yaptığı belirtilirken M.Ö. 1332-23 arasında yaşayan ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarının da ilk kez bir bütün olarak sergileneceği aktarıldı. Yaklaşık 1.2 milyar dolar maliyetle tamamlanan müze, 500 bin metrekarelik alanıyla 70 futbol sahası büyüklüğünde. Müze binası, piramit şeklindeki giriş ve dış cephedeki hiyerogliflerle tasarlandı. İnşası neredeyse 20 yıl süren Müze ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

