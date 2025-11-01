https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/misirin-7-bin-yillik-tarihi-dunyanin-en-buyuk-muzesinde-gizada-buyuk-misir-muzesi-acildi-1100675323.html
Mısır'ın 7 bin yıllık tarihi, dünyanın en büyük müzesinde: Giza'da Büyük Mısır Müzesi açıldı
Mısır'ın 7 bin yıllık tarihi, dünyanın en büyük müzesinde: Giza'da Büyük Mısır Müzesi açıldı
Sputnik Türkiye
Mısır, Giza’daki Büyük Piramit yakınında, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak tanımlanan Büyük Mısır Müzesi’nin (GEM) büyük bölümünü halka açtı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T19:16+0300
2025-11-01T19:16+0300
2025-11-01T19:16+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
tutankamun
mısır
mısır piramitleri
giza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100675168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b43c2e3bcb98f0efc0245fbffb90134d.png
Müzenin, Mısır tarihinin yedi bin yılını kapsayan yaklaşık 100 bin esere ev sahipliği yaptığı belirtilirken M.Ö. 1332-23 arasında yaşayan ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarının da ilk kez bir bütün olarak sergileneceği aktarıldı. Yaklaşık 1.2 milyar dolar maliyetle tamamlanan müze, 500 bin metrekarelik alanıyla 70 futbol sahası büyüklüğünde. Müze binası, piramit şeklindeki giriş ve dış cephedeki hiyerogliflerle tasarlandı. İnşası neredeyse 20 yıl süren Müze ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
mısır
giza
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100675168_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_485dcb731992f0146f1a2d708218f26b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, tutankamun, mısır, mısır piramitleri, giza, инфографика
i̇nfografi̇k, tutankamun, mısır, mısır piramitleri, giza, инфографика
Mısır'ın 7 bin yıllık tarihi, dünyanın en büyük müzesinde: Giza'da Büyük Mısır Müzesi açıldı
Mısır, Giza’daki Büyük Piramit yakınında, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak tanımlanan Büyük Mısır Müzesi’nin (GEM) büyük bölümünü halka açtı.
Müzenin, Mısır tarihinin yedi bin yılını kapsayan yaklaşık 100 bin esere ev sahipliği yaptığı belirtilirken M.Ö. 1332-23 arasında yaşayan ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarının da ilk kez bir bütün olarak sergileneceği aktarıldı. Yaklaşık 1.2 milyar dolar maliyetle tamamlanan müze, 500 bin metrekarelik alanıyla 70 futbol sahası büyüklüğünde.
Müze binası, piramit şeklindeki giriş ve dış cephedeki hiyerogliflerle tasarlandı. İnşası neredeyse 20 yıl süren Müze ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.