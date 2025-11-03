Türkiye
Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin DMM'den açıklama
Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin DMM'den açıklama
DMM, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddiaların asılsız... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), bazı basın ve yayın organlarındaki Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddialara yönelik açıklama yapıldı.Söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin DMM'den açıklama

DMM, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), bazı basın ve yayın organlarındaki Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddialara yönelik açıklama yapıldı.
Söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."
