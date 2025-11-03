https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/nevsehirde-bir-huzurevinin-tadilat-gerekcesiyle-kapatilmasina-iliskin-dmmden-aciklama-1100708062.html

Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin DMM'den açıklama

Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin DMM'den açıklama

DMM, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddiaların asılsız...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), bazı basın ve yayın organlarındaki Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki iddialara yönelik açıklama yapıldı.Söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

