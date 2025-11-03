https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/netanyahu-filistinli-esirlerin-idam-edilmesine-iliskin-tasariya-yesil-isik-yakti-1100700124.html

İsrail medyası: Netanyahu, Filistinli esirlerin idam edilmesine ilişkin tasarıya yeşil ışık yaktı

İsrail medyası: Netanyahu, Filistinli esirlerin idam edilmesine ilişkin tasarıya yeşil ışık yaktı

Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasa tasarısına Başbakan Netanyahu'dan onay geldiği ve belgenin bu hafta parlamentoya sunulmasının beklendiği... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Filistinli esirlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına yeşil ışık yaktığını yazdı.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam çağrısı yapmasının yankıları sürerken Başbakan Netanyahu'dan konuyla ilgili tasarıya destek geldi.İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun yeşil ışık yaktığı idam yasa tasarısı, Ulusal Güvenlik Komitesi'nde ilk turda kabul edildi ve belgenin Çarşamba günü İsrail parlamentosu Knesset'in genel kurulunda oylamaya sunulması bekleniyor.Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlere idam cezası öngören yasayı desteklediği için Netanyahu'ya teşekkür ediyorum" dedi.Yasa tasarısında, ırkçılık veya nefret nedeniyle ve İsrail'e zarar verme niyetiyle, kasıtlı veya kasıtsız olarak bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olan herkese idam cezası uygulanması öngörülüyor.

