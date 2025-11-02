https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/turkiye-ermenistan-sinirinda-42-buyuklugunde-deprem-1100687898.html
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ermenistan'da, Kars'ın Akyaka ilçesine 31 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.52 kilometre olarak ölçüldü. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.49'daki depremin 6.52 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
19:30 02.11.2025 (güncellendi: 19:40 02.11.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 18.49'daki depremin 6.52 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.