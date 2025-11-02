Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye
Ermenistan'da, Kars'ın Akyaka ilçesine 31 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.52 kilometre olarak ölçüldü. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.49'daki depremin 6.52 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
19:30 02.11.2025 (güncellendi: 19:40 02.11.2025)
Ermenistan'da, Kars'ın Akyaka ilçesine 31 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.52 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 18.49'daki depremin 6.52 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
