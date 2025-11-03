https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/mahallelinin-borcunu-odeyip-gitti-veresiye-defterini-satin-almak-istedigini-soyledi-1100690026.html
Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'
Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir market sahibi dükkanına gelen bir kişinin veresiye defterini satın almak istediğini söyleyerek, mahalle sakinlerinin borçlarını... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T00:54+0300
2025-11-03T00:54+0300
2025-11-03T00:54+0300
türki̇ye
hatay
veresiye
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahıs, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever yaklaşık 80 bin liralık borcu ödedi.Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. İsmini vermeyen hayırseverin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca şunları anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/vanda-kayaliklarda-mahsur-kalan-adam-cevredekilerin-fark-etmesiyle-kurtarildi-1100689917.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay, veresiye, market
Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir market sahibi dükkanına gelen bir kişinin veresiye defterini satın almak istediğini söyleyerek, mahalle sakinlerinin borçlarını ödediğini belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahıs, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever yaklaşık 80 bin liralık borcu ödedi.
Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. İsmini vermeyen hayırseverin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca şunları anlattı:
"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."