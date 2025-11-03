Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/mahallelinin-borcunu-odeyip-gitti-veresiye-defterini-satin-almak-istedigini-soyledi-1100690026.html
Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'
Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir market sahibi dükkanına gelen bir kişinin veresiye defterini satın almak istediğini söyleyerek, mahalle sakinlerinin borçlarını... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T00:54+0300
2025-11-03T00:54+0300
türki̇ye
hatay
veresiye
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahıs, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever yaklaşık 80 bin liralık borcu ödedi.Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. İsmini vermeyen hayırseverin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca şunları anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/vanda-kayaliklarda-mahsur-kalan-adam-cevredekilerin-fark-etmesiyle-kurtarildi-1100689917.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, veresiye, market
hatay, veresiye, market

Mahallelinin borcunu ödeyip gitti: 'Veresiye defterini satın almak istediğini söyledi'

00:54 03.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturalışveriş
alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir market sahibi dükkanına gelen bir kişinin veresiye defterini satın almak istediğini söyleyerek, mahalle sakinlerinin borçlarını ödediğini belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir şahıs, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever yaklaşık 80 bin liralık borcu ödedi.
Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. İsmini vermeyen hayırseverin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca şunları anlattı:
"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
TÜRKİYE
Van'da kayalıklarda mahsur kalan adam çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı
00:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала