Konya'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 13 öğrenci yaralandı
Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 13 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Konya'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 13 öğrenci yaralandı
15:35 03.11.2025 (güncellendi: 15:47 03.11.2025)
Konya'da öğrenci servisi devrildi, 13 öğrenci ve sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Dedemli ve Dolhanlar mahallelerinden lise öğrencilerini taşıyan 42 ANZ 868 plakalı okul servisi, Dedemli Mahallesi yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 13 öğrenci, Bozkır ve Hadim devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan üç öğrenciden 1'i hava ambulansı ile diğer 2'si ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.