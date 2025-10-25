https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kadikoyde-alkollu-iett-soforu-kaza-yapti-2-kisi-yaralandi-1100469211.html

Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 yolcu yaralanırken, yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü...

Kaza, sabah 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.Şoför alkollü çıktıKazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde İETT şoförünün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

