Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kadikoyde-alkollu-iett-soforu-kaza-yapti-2-kisi-yaralandi-1100469211.html
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 yolcu yaralanırken, yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T10:19+0300
2025-10-25T10:19+0300
türki̇ye
i̇ett
kartal
türkiye
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082365176_0:411:768:843_1920x0_80_0_0_fda999d3661348beaa83dc0602dd545f.jpg
Kaza, sabah 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.Şoför alkollü çıktıKazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde İETT şoförünün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/izmir-focadaki-sel-felaketinde-kaybolan-bulent-kaptanoglunun-cansiz-bedeni-bulundu-1100469026.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082365176_0:339:768:915_1920x0_80_0_0_931a475583ebd41c105792b6942cbe87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ett, kartal, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
i̇ett, kartal, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı

Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

10:19 25.10.2025
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU-AW174807İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı
İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU-AW174807
Abone ol
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 yolcu yaralanırken, yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi.
Kaza, sabah 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.
34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

Şoför alkollü çıktı

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde İETT şoförünün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
YAŞAM
İzmir Foça’daki sel felaketinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала