https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/abdli-eski-istihbaratci-ritter-acikladi-burevestnik-ve-poseidon-dunyayi-daha-istikrarli-yapacak-1100691629.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: ‘Burevestnik ve Poseidon dünyayı daha istikrarlı yapacak’
ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: ‘Burevestnik ve Poseidon dünyayı daha istikrarlı yapacak’
Sputnik Türkiye
ABD'li emekli istihbarat subayı Ritter, Rusya’nın geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu Burevestnik füzesi ile Poseidon sualtı aracının varlığının olası bir... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T08:23+0300
2025-11-03T08:23+0300
2025-11-03T08:20+0300
dünya
abd
scott ritter
rusya
burevestnik
poseidon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086623595_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_96713d6c0866661181251e813e71769d.jpg
ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tanıttığı nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracını değerlendirdi.Ritter, “Uzun vadede, bu sistemler, bir tek varlıkları ile tartışmalara bir miktar istikrar getirebilirler, zira silah kontrolüne ilişkin gelecekteki tartışmaların bu sistemleri dikkate alması ve teoriden ziyade gerçekliğe dayanması gerekecek” ifadesini kullandı.ABD’nin, nükleer silah kontrol yapısının gelecekte nasıl olması gerektiği konusunda kendine özgü bir vizyonu olduğuna dikkat çeken uzman, Burevestnik ve Poseidon’un ortaya çıkışının bu tabloyu tamamen değiştirdiğini kaydetti.Şimdiye kadar Burevestnik ve Poseidon gibi silah sistemlerinin kullanışsız ve radyoaktif olarak kabul edildiğini anımsatan Ritter, Rusya’nın teknik sorunları çözmeyi ve yüksek verimli nükleer motorlar üretmeyi başardığını vurgulayarak şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trumpa-gore-putin-ve-si-zeki-insanlar-bu-kisilerle-oyun-oynayamazsiniz-1100691144.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086623595_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_1982923192ccea7da18bf5a6da5ee6b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, scott ritter, rusya, burevestnik, poseidon
abd, scott ritter, rusya, burevestnik, poseidon
ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: ‘Burevestnik ve Poseidon dünyayı daha istikrarlı yapacak’
ABD'li emekli istihbarat subayı Ritter, Rusya’nın geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu Burevestnik füzesi ile Poseidon sualtı aracının varlığının olası bir çatışma önünde engel olduğunu belirtti.
ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tanıttığı nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesi ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracını değerlendirdi.
Ritter, “Uzun vadede, bu sistemler, bir tek varlıkları ile tartışmalara bir miktar istikrar getirebilirler, zira silah kontrolüne ilişkin gelecekteki tartışmaların bu sistemleri dikkate alması ve teoriden ziyade gerçekliğe dayanması gerekecek” ifadesini kullandı.
ABD’nin, nükleer silah kontrol yapısının gelecekte nasıl olması gerektiği konusunda kendine özgü bir vizyonu olduğuna dikkat çeken uzman, Burevestnik ve Poseidon’un ortaya çıkışının bu tabloyu tamamen değiştirdiğini kaydetti.
Şimdiye kadar Burevestnik ve Poseidon gibi silah sistemlerinin kullanışsız ve radyoaktif olarak kabul edildiğini anımsatan Ritter, Rusya’nın teknik sorunları çözmeyi ve yüksek verimli nükleer motorlar üretmeyi başardığını vurgulayarak şunu dedi:
Rus yönetiminin propagandaya kaynak harcadığını sanmıyorum. Rusya bu silahları ürettiyse, Rus kurumları bu silahları pratik hale getirmede başarılı oldu demek.
Daha önce Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, nükleer tahrikliBurevestnikkıtalararası seyir füzesinin vePoseidonnükleer insansız sualtı aracının testlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Rusya Genelkurmay BaşkanıValeriy Gerasimov, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini kanıtladığını,14 bin kilometrekat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti.