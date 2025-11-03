https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/israil-gazinin-guney-kibrisa-ihraci-icin-on-mutabakat-imzalandi-1100695857.html
İsrail gazının Güney Kıbrıs'a ihracı için ön mutabakat imzalandı
İsrail gazının Güney Kıbrıs'a ihracı için ön mutabakat imzalandı
03.11.2025
İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile Güney Kıbrıs'taki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının Güney Kıbrıs ihracının planlandığı ifade edildi.Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.Bu projenin hayata geçirilebilmesi için iki tarafın onaylaması gerekiyor.
İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile Güney Kıbrıs'taki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının Güney Kıbrıs ihracının planlandığı ifade edildi.
Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
Bu projenin hayata geçirilebilmesi için iki tarafın onaylaması gerekiyor.