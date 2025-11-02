https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/almanyanin-uad-savunmasini-israille-birlikte-hazirladigi-ortaya-cikti-1100682394.html
Almanya'nın UAD savunmasını İsrail'le birlikte hazırladığı ortaya çıktı
Almanya’nın UAD savunmasını İsrail’le birlikte hazırladığı ortaya çıktı
Uluslararası Adalet Divanı'nda Nikaragua'nın açtığı dava kapsamında, Almanya'nın savunma hazırlık sürecinde İsrail'le istişare ettiği ortaya çıktı.
2025-11-02
2025-11-02T13:48+0300
2025-11-02T13:48+0300
Haberde, Almanya’nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davada yaptığı savunmada, 2023 yılında Alman ordusunun stoklarından İsrail'e savaş silahı sağlanmadığını açıkladığı belirtildi. Ancak Savunma Bakanlığından elde edilen belgeler, bu bilginin eksiksiz olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.Aynı haberde, Nikaragua temsilcisinin 8 Nisan 2024'teki duruşmada, Alman ordusunun stoklarından İsrail tankları için 10 bin adet 120 milimetrelik hassas mühimmat teslimini eleştirdiği, Alman temsilcinin ise bu talebi doğrulamakla birlikte teslimatın henüz incelendiğini söylediği aktarıldı.Alman temsilcinin, mahkemede "Alman ordusunun İsrail’e yalnızca tıbbi yardım malzemeleri ve kasklar gönderdiğini" savunduğu kaydedildi. Habere göre, bu ifadelerden 2023 yılında silah veya mühimmat tedarik edilmediği sonucu çıkarılabilir. Ancak Stern ve Drop Site dergilerinin elde ettiği belgeler, bu açıklamanın şüpheyle karşılanmasına yol açtı.‘Neyin açıklanacağı’ da sorulduHaberde ayrıca, Alman hükümetinin davada neyin açıklanacağına ilişkin kararı kısmen İsrail ile istişare ederek aldığı belirtildi. Savunma Bakanlığı'nın 29 Ocak 2025'te Köln İdare Mahkemesi'ne sunduğu belgede, hükümetin ‘Lahey’deki duruşmada silah ihracat raporunda yer alan bilgilerin ötesinde ayrıntıların açıklanmasına, ilgili devletle (İsrail) istişare sonucu karar verildiğini’ bildirdiği aktarıldı.Haberde, Almanya’nın yalnızca tıbbi yardım malzemeleri ve kasklarla ilgili bilgilerden bahsettiğine dikkat çekildi. Her altı ayda bir yayımlanan silah ihracat raporlarında, ordunun stoklarından sağlanan silah ve ekipmanlara dair ayrıntılı bilgilere yer verilmediği vurgulandı.Savunma Bakanlığı’nın, bu bilgilerin gizli tutulduğunu, açıklanmasının ise Almanya-İsrail ilişkilerinde güveni zedeleyebileceğini savunduğu belirtildi.Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Stern dergisine yaptığı açıklamada, Almanya'nın bilgilendirme politikasını eleştirerek, UAD'ye sadece İsrail’in onayıyla bilgi verilmesinin ‘başka tedariklerin de yapılmış olabileceği ihtimalini’ güçlendirdiğini ifade etti. Kurum, mahkemeye yalnızca İsrail’in izin verdiği bilgilerin sunulmuş olabileceğini vurguladı.İsrail'e en çok silah sağlayan ikinci ülkeNikaragua, 1 Mart 2024’te Almanya aleyhine UAD’de dava açarak, Almanya’nın İsrail’e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak ‘soykırımın işlenmesini kolaylaştırdığı’ iddiasında bulundu.Nisan 2024’teki duruşmalarda Nikaragua, Almanya’nın İsrail’e en çok silah sağlayan ikinci ülke olduğunu, bu mühimmatın Gazze’deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını savundu. Almanya’nın bir yandan Filistin’e yardımları kestiği, diğer yandan İsrail’e tank mermisi, İHA ve savaş gemisi mühimmatı gönderdiği de vurgulandı.Almanya ise iddiaları reddederek, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını ve tüm sevkiyatların katı lisans denetimlerinden geçtiğini ileri sürdü.UAD, tedbir kararı alınmasını gerektirecek bir aciliyet bulunmadığına hükmetti ancak Gazze’de sivillerin temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın biçimde mahrum bırakıldığına dikkat çekti.Mahkeme kararında, ‘soykırım ya da savaş suçu işlenen bir bölgeye silah sağlayan devletlerin, bu suçlardan sorumlu tutulma ihtimali’ olduğuna da vurgu yaptı.UAD’nin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesinin ardından dava, Nikaragua’nın esas iddiaları sonuçlanıncaya kadar devam edecek.
Almanya’nın UAD savunmasını İsrail’le birlikte hazırladığı ortaya çıktı
Hamburg merkezli Der Stern dergisinin haberine göre Almanya Savunma Bakanlığının yazışmaları, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD)i savunma öncesinde İsrail ile istişarelerde bulunulduğunu ortaya koyuyor.
Haberde, Almanya’nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davada yaptığı savunmada, 2023 yılında Alman ordusunun stoklarından İsrail'e savaş silahı sağlanmadığını açıkladığı belirtildi. Ancak Savunma Bakanlığından elde edilen belgeler, bu bilginin eksiksiz olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.
Aynı haberde, Nikaragua temsilcisinin 8 Nisan 2024'teki duruşmada, Alman ordusunun stoklarından İsrail tankları için 10 bin adet 120 milimetrelik hassas mühimmat teslimini eleştirdiği, Alman temsilcinin ise bu talebi doğrulamakla birlikte teslimatın henüz incelendiğini söylediği aktarıldı.
Alman temsilcinin, mahkemede "Alman ordusunun İsrail’e yalnızca tıbbi yardım malzemeleri ve kasklar gönderdiğini" savunduğu kaydedildi. Habere göre, bu ifadelerden 2023 yılında silah veya mühimmat tedarik edilmediği sonucu çıkarılabilir. Ancak Stern ve Drop Site dergilerinin elde ettiği belgeler, bu açıklamanın şüpheyle karşılanmasına yol açtı.
‘Neyin açıklanacağı’ da soruldu
Haberde ayrıca, Alman hükümetinin davada neyin açıklanacağına ilişkin kararı kısmen İsrail ile istişare ederek aldığı belirtildi. Savunma Bakanlığı'nın 29 Ocak 2025'te Köln İdare Mahkemesi'ne sunduğu belgede, hükümetin ‘Lahey’deki duruşmada silah ihracat raporunda yer alan bilgilerin ötesinde ayrıntıların açıklanmasına, ilgili devletle (İsrail) istişare sonucu karar verildiğini’ bildirdiği aktarıldı.
Haberde, Almanya’nın yalnızca tıbbi yardım malzemeleri ve kasklarla ilgili bilgilerden bahsettiğine dikkat çekildi. Her altı ayda bir yayımlanan silah ihracat raporlarında, ordunun stoklarından sağlanan silah ve ekipmanlara dair ayrıntılı bilgilere yer verilmediği vurgulandı.
Savunma Bakanlığı’nın, bu bilgilerin gizli tutulduğunu, açıklanmasının ise Almanya-İsrail ilişkilerinde güveni zedeleyebileceğini savunduğu belirtildi.
Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Stern dergisine yaptığı açıklamada, Almanya'nın bilgilendirme politikasını eleştirerek, UAD'ye sadece İsrail’in onayıyla bilgi verilmesinin ‘başka tedariklerin de yapılmış olabileceği ihtimalini’ güçlendirdiğini ifade etti. Kurum, mahkemeye yalnızca İsrail’in izin verdiği bilgilerin sunulmuş olabileceğini vurguladı.
İsrail'e en çok silah sağlayan ikinci ülke
Nikaragua, 1 Mart 2024’te Almanya aleyhine UAD’de dava açarak, Almanya’nın İsrail’e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak ‘soykırımın işlenmesini kolaylaştırdığı’ iddiasında bulundu.
Nisan 2024’teki duruşmalarda Nikaragua, Almanya’nın İsrail’e en çok silah sağlayan ikinci ülke olduğunu, bu mühimmatın Gazze’deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını savundu. Almanya’nın bir yandan Filistin’e yardımları kestiği, diğer yandan İsrail’e tank mermisi, İHA ve savaş gemisi mühimmatı gönderdiği de vurgulandı.
Almanya ise iddiaları reddederek, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını ve tüm sevkiyatların katı lisans denetimlerinden geçtiğini ileri sürdü.
UAD, tedbir kararı alınmasını gerektirecek bir aciliyet bulunmadığına hükmetti ancak Gazze’de sivillerin temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın biçimde mahrum bırakıldığına dikkat çekti.
Mahkeme kararında, ‘soykırım ya da savaş suçu işlenen bir bölgeye silah sağlayan devletlerin, bu suçlardan sorumlu tutulma ihtimali’ olduğuna da vurgu yaptı.
UAD’nin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesinin ardından dava, Nikaragua’nın esas iddiaları sonuçlanıncaya kadar devam edecek.