İran: ABD ile müzakere için gerekli koşullar henüz oluşmadı

03.11.2025

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanması için uygun koşulların henüz oluşmadığını söyledi. İran'ın başkenti Tahran’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Bekayi, aracı ülkelerin İran ile ABD’nin görüşlerini yakınlaştırmaya çalıştığını, ancak bunun müzakere sürecinin başladığı anlamına gelmediğini ifade etti.ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimali ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevançi'nin Umman ziyaretinde ABD'den iletilen mesajı teslim aldığına dair iddialara ilişkin Bekayi, “Sayın Revançi'nin Umman ziyareti sırasında ABD’den herhangi bir mesaj iletilmedi. Çeşitli aracılar iki taraf arasındaki görüş ve bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışıyor. Elbette, bu çabaların İran ve ABD arasında bir müzakere sürecinin başlangıcı anlamına gelmediğini belirtmek gerekir” dedi.'Müzakere aşamasında değiliz'Henüz müzakere aşamasına gelinmediğini vurgulayan Bekayi, “Karşı tarafta İran’ın haklarına yönelik gerçekçi anlayış ve saygı olursa anlamlı bir diyalog mümkün olabilir. Fakat şu anda bu aşamada değiliz” ifadelerini kullandı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’daki denetim faaliyetlerine ilişkin de konuşan Bekayi, şu anda yalnızca Buşehr ve Tahran’daki nükleer araştırma tesislerinde denetimlerin sürdüğünü aktardı.

