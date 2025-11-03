https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ingilterede-andrewun-son-kalan-unvanini-da-aliniyor-1100693651.html

İngiltere'de Andrew'un son kalan unvanını da alınıyor

İngiltere'de Andrew'un son kalan unvanını da alınıyor

Sputnik Türkiye

Epstein skandalı sonrası İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew'un "Prens, York Dükü, Inverness Kontu ve Killyleagh Baronu" unvanlarının iptal edilmişti... 03.11.2025

İngiltere kraliyeti, eski Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarının geri alındığını ve Royal Lodge’dan tahliye edileceğini açıklamıştı. Kral Charles’ın kardeşine yönelik bu adımı, Epstein skandalının ardından Kraliyet tarihinde benzeri görülmemiş bir yaptırım olarak kayıtlara geçti. Ancak Andrew'ün elinde kalan son unvanının da alınacağı açıklandı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin Kral'ın isteği üzerine Andrew Mountbatten Windsor'un son unvanı olan askeri unvanını da "kaldırmak için çalıştığını" söyledi.John Healey, Kral Charles'ın "isteğinin bu olduğunu belirttiğini" söyledi. Andrew , 2022'de diğer askeri görevlerinden vazgeçerek Kraliyet Donanması'ndaki Koramiral rütbesini korumuştu. Andrew'un kaybettiği askeri ünvanlar arasında, İngiliz ordusunun en kıdemli piyade alaylarından biri olan Grenadier Muhafızları'nın albaylığı vardı. Ayrıca, Kanada Kraliyet askeri unvanı ve Yeni Zelanda Kraliyet Ordusu askeri unvanı da dahil olmak üzere birçok yurt dışı fahri rolünü kaybetti.

