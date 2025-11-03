https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ingilterede-andrewun-son-kalan-unvanini-da-aliniyor-1100693651.html
İngiltere'de Andrew'un son kalan unvanını da alınıyor
İngiltere'de Andrew'un son kalan unvanını da alınıyor
Sputnik Türkiye
Epstein skandalı sonrası İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew’un “Prens, York Dükü, Inverness Kontu ve Killyleagh Baronu” unvanlarının iptal edilmişti... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T10:24+0300
2025-11-03T10:24+0300
2025-11-03T10:24+0300
dünya
john healey
prens andrew
kral charles
jeffrey epstein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100694431_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_a53e76993730702ee57bfad92398330e.jpg
İngiltere kraliyeti, eski Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarının geri alındığını ve Royal Lodge’dan tahliye edileceğini açıklamıştı. Kral Charles’ın kardeşine yönelik bu adımı, Epstein skandalının ardından Kraliyet tarihinde benzeri görülmemiş bir yaptırım olarak kayıtlara geçti. Ancak Andrew'ün elinde kalan son unvanının da alınacağı açıklandı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin Kral'ın isteği üzerine Andrew Mountbatten Windsor'un son unvanı olan askeri unvanını da "kaldırmak için çalıştığını" söyledi.John Healey, Kral Charles'ın "isteğinin bu olduğunu belirttiğini" söyledi. Andrew , 2022'de diğer askeri görevlerinden vazgeçerek Kraliyet Donanması'ndaki Koramiral rütbesini korumuştu. Andrew'un kaybettiği askeri ünvanlar arasında, İngiliz ordusunun en kıdemli piyade alaylarından biri olan Grenadier Muhafızları'nın albaylığı vardı. Ayrıca, Kanada Kraliyet askeri unvanı ve Yeni Zelanda Kraliyet Ordusu askeri unvanı da dahil olmak üzere birçok yurt dışı fahri rolünü kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kral-charles-prens-andrewun-tum-kraliyet-unvanlarini-geri-aldi-skandallarin-prensi-andrew-kimdir-1100640829.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100694431_0:0:893:670_1920x0_80_0_0_3d1268db4f9e82e1a540a2431e85dabf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
john healey, prens andrew, kral charles, jeffrey epstein
john healey, prens andrew, kral charles, jeffrey epstein
İngiltere'de Andrew'un son kalan unvanını da alınıyor
Epstein skandalı sonrası İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew’un “Prens, York Dükü, Inverness Kontu ve Killyleagh Baronu” unvanlarının iptal edilmişti. Andrew'ün son kalan unvanı olan askeri unvanının da alınacağı açıklandı.
İngiltere kraliyeti, eski Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarının geri alındığını ve Royal Lodge’dan tahliye edileceğini açıklamıştı. Kral Charles’ın kardeşine yönelik bu adımı, Epstein skandalının ardından Kraliyet tarihinde benzeri görülmemiş bir yaptırım olarak kayıtlara geçti. Ancak Andrew'ün elinde kalan son unvanının da alınacağı açıklandı.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin Kral'ın isteği üzerine Andrew Mountbatten Windsor'un son unvanı olan askeri unvanını da "kaldırmak için çalıştığını" söyledi.
John Healey, Kral Charles'ın "isteğinin bu olduğunu belirttiğini" söyledi. Andrew , 2022'de diğer askeri görevlerinden vazgeçerek Kraliyet Donanması'ndaki Koramiral rütbesini korumuştu.
Andrew'un kaybettiği askeri ünvanlar arasında, İngiliz ordusunun en kıdemli piyade alaylarından biri olan Grenadier Muhafızları'nın albaylığı vardı. Ayrıca, Kanada Kraliyet askeri unvanı ve Yeni Zelanda Kraliyet Ordusu askeri unvanı da dahil olmak üzere birçok yurt dışı fahri rolünü kaybetti.