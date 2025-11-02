https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/asya-ulkesinden-z-kusagi-ve-turistlere-sigara-yasagi-1100687373.html
Asya ülkesinden Z kuşağı ve turistlere sigara yasağı
Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğanların sigara içmesini yasakladı. Lüks turizmiyle tanınan ada ülkesine gelen turistler de bu yasaktan muaf değil.
Maldivler Cumhuriyeti, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan kişilerin sigara içmesini yasaklayarak, tütün kullanımına nesiller arası yasak getiren ikinci ülke oldu. Bu yasağı ilk olarak uygulayan ülke Yeni Zelanda olmuştu.Maldivler Sağlık İstatistiklerine göre, tütün tüketimi ve pasif içicilik, ülkedeki hastalık ve ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.Mayıs ayında Tütün Kontrol Yasası’nda yapılan değişiklikle kabul edilen ve cumartesi günü yürürlüğe giren yeni yasak, öncelikle Z Kuşağı'nı kapsıyor. Lüks turizmiyle tanınan ada ülkesine gelen ziyaretçiler de bu yasaktan muaf değil.Satın alamayacak, kullanamayacaklarArtık 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan hiç kimse Maldivler'de tütün ürünlerini satın alamayacak, satamayacak veya kullanamayacak. Yasak, tüm tütün ürünlerini kapsıyor ve perakendecilerin alıcıların yaşını doğrulaması gerekiyor.21 yaşın altındaki kişilerin tütün satışında veya tütünle bağlantılı ticari faaliyetlerde yer alması da yasaklandı.Bu adım, ‘gençleri tütüne maruz kalmaktan daha da korumak’ amacıyla atılmış bir önlem olarak tanımlandı. Yeni yasa, her türlü tütün reklamını, sponsorluğunu ve tanıtımını da yasaklıyor. Bununla birlikte elektronik sigara ve 'vape'lerin tüm yaş grupları için ithalatını, satışını, dağıtımını, bulundurulmasını ve kullanımını tamamen yasaklıyor.Yeni Zelanda’da yürürlükten kalktıMaldivler Sağlık Bakanlığı, yeni yasanın 'kamu sağlığını koruyacağını ve tütünsüz bir nesli teşvik edeceğini' belirtti.Son yıllarda birçok ülke, tütün kullanımını azaltmak amacıyla kamusal alanlarda sigara yasağı, tütün vergilerinin artırılması, pazarlama ve yaş kısıtlamaları gibi önlemler aldı.İngiltere de benzer şekilde, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere tütün satılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Yeni Zelanda ise Kasım 2023’te, yürürlüğe girmesinden bir yıldan kısa süre sonra, yasağın karaborsa riskini artırabileceği gerekçesiyle kendi yasağını yürürlükten kaldırmıştı.
