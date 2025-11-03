https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-enflasyon-ekimde-sinirli-da-olsa-geriledi-1100696644.html

Şimşek'ten vergi ve harç açıklaması: Güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması gündemimizde

Yıllık enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' ifadelerini kullandı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

Ekim ayında aylık bazda yüzde 2.55, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' derken, "Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." ifadelerini kullandı. Açıklanan enflasyon rakamlarını sosyal medyası üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek şunları dile getirdi:

