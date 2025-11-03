https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-enflasyon-ekimde-sinirli-da-olsa-geriledi-1100696644.html
Şimşek'ten vergi ve harç açıklaması: Güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması gündemimizde
Şimşek'ten vergi ve harç açıklaması: Güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması gündemimizde
Sputnik Türkiye
Yıllık enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' ifadelerini kullandı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T12:00+0300
2025-11-03T12:00+0300
2025-11-03T12:21+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon oranı
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e5aaddf3d7081614e853f121b7e76411.jpg
Ekim ayında aylık bazda yüzde 2.55, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' derken, "Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." ifadelerini kullandı. Açıklanan enflasyon rakamlarını sosyal medyası üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1100692104.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c687ac5980116b06c5913f9c81c5f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflasyon, enflasyon oranı, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon, enflasyon oranı, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
Şimşek'ten vergi ve harç açıklaması: Güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması gündemimizde
12:00 03.11.2025 (güncellendi: 12:21 03.11.2025)
Yıllık enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' ifadelerini kullandı.
Ekim ayında aylık bazda yüzde 2.55, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi' derken, "Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." ifadelerini kullandı.
Açıklanan enflasyon rakamlarını sosyal medyası üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek şunları dile getirdi:
"Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."