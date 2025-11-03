https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hamaney-israile-destek-verdigi-surece-abd-ile-herhangi-bir-isbirligi-mumkun-degil-1100701971.html
Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil
Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi, bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi ve müdahalelerine devam etmeyi bırakmadığı sürece... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T15:22+0300
2025-11-03T15:22+0300
2025-11-03T15:22+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
i̇srail
abd
i̇ran
abd
ortadoğu
abd büyükelçiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962292_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d3889672e9524d3a1d2273983992d1ce.jpg
Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan ‘Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘casus yuvası’ olarak nitelendirdiği ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünü ‘şeref ve zafer günü’ olarak tanımladı ve bu olayın ulusal hafızada yaşatılması gerektiğini söyledi.‘Doğuştan gelen bir uyumsuzluk’İki ülke arasındaki ilişkilerin özünde ‘doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması' bulunduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran’a yönelik"düşmanlığının, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı" 19 Ağustos 1953’te “ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbeye" dayandığını ifade etti.Uzlaşma olasılığını da reddeden Hamaney, “Amerika’nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor, ancak Siyonist rejime (İsrail) verdiği desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir” dedi.Hamaney, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iran-abd-ile-muzakere-icin-gerekli-kosullar-henuz-olusmadi-1100697363.html
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962292_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_28e083086c59a1583a999e2a6a41d267.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, i̇ran, abd, ortadoğu, abd büyükelçiliği
ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, i̇ran, abd, ortadoğu, abd büyükelçiliği
Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi, bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi ve müdahalelerine devam etmeyi bırakmadığı sürece, Tahran ile Washington arasında herhangi bir işbirliğinin mümkün olmadığını belirtti.
Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan ‘Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘casus yuvası’ olarak nitelendirdiği ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünü ‘şeref ve zafer günü’ olarak tanımladı ve bu olayın ulusal hafızada yaşatılması gerektiğini söyledi.
‘Doğuştan gelen bir uyumsuzluk’
İki ülke arasındaki ilişkilerin özünde ‘doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması' bulunduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran’a yönelik"düşmanlığının, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı" 19 Ağustos 1953’te “ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbeye" dayandığını ifade etti.
Uzlaşma olasılığını da reddeden Hamaney, “Amerika’nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor, ancak Siyonist rejime (İsrail) verdiği desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir” dedi.
Hamaney, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.