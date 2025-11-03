https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hamaney-israile-destek-verdigi-surece-abd-ile-herhangi-bir-isbirligi-mumkun-degil-1100701971.html

Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil

Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil

Sputnik Türkiye

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi, bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi ve müdahalelerine devam etmeyi bırakmadığı sürece... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T15:22+0300

2025-11-03T15:22+0300

2025-11-03T15:22+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

i̇srail

abd

i̇ran

abd

ortadoğu

abd büyükelçiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962292_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d3889672e9524d3a1d2273983992d1ce.jpg

Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan ‘Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘casus yuvası’ olarak nitelendirdiği ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünü ‘şeref ve zafer günü’ olarak tanımladı ve bu olayın ulusal hafızada yaşatılması gerektiğini söyledi.‘Doğuştan gelen bir uyumsuzluk’İki ülke arasındaki ilişkilerin özünde ‘doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması' bulunduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran’a yönelik"düşmanlığının, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı" 19 Ağustos 1953’te “ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbeye" dayandığını ifade etti.Uzlaşma olasılığını da reddeden Hamaney, “Amerika’nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor, ancak Siyonist rejime (İsrail) verdiği desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir” dedi.Hamaney, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iran-abd-ile-muzakere-icin-gerekli-kosullar-henuz-olusmadi-1100697363.html

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, i̇ran, abd, ortadoğu, abd büyükelçiliği