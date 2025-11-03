Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/hamaney-israile-destek-verdigi-surece-abd-ile-herhangi-bir-isbirligi-mumkun-degil-1100701971.html
Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil
Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi, bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi ve müdahalelerine devam etmeyi bırakmadığı sürece... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T15:22+0300
2025-11-03T15:22+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
i̇srail
abd
i̇ran
abd
ortadoğu
abd büyükelçiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962292_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d3889672e9524d3a1d2273983992d1ce.jpg
Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan ‘Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘casus yuvası’ olarak nitelendirdiği ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünü ‘şeref ve zafer günü’ olarak tanımladı ve bu olayın ulusal hafızada yaşatılması gerektiğini söyledi.‘Doğuştan gelen bir uyumsuzluk’İki ülke arasındaki ilişkilerin özünde ‘doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması' bulunduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran’a yönelik"düşmanlığının, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı" 19 Ağustos 1953’te “ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbeye" dayandığını ifade etti.Uzlaşma olasılığını da reddeden Hamaney, “Amerika’nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor, ancak Siyonist rejime (İsrail) verdiği desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir” dedi.Hamaney, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iran-abd-ile-muzakere-icin-gerekli-kosullar-henuz-olusmadi-1100697363.html
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962292_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_28e083086c59a1583a999e2a6a41d267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, i̇ran, abd, ortadoğu, abd büyükelçiliği
ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, i̇ran, abd, ortadoğu, abd büyükelçiliği

Hamaney: İsrail'e destek verdiği sürece ABD ile herhangi bir işbirliği mümkün değil

15:22 03.11.2025
© İHA / HANDOUT HANDOUTİran dini lideri Ali Hamaney
İran dini lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
© İHA / HANDOUT HANDOUT
Abone ol
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi, bölgedeki askeri varlığını sürdürmeyi ve müdahalelerine devam etmeyi bırakmadığı sürece, Tahran ile Washington arasında herhangi bir işbirliğinin mümkün olmadığını belirtti.
Hamaney, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan ‘Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘casus yuvası’ olarak nitelendirdiği ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünü ‘şeref ve zafer günü’ olarak tanımladı ve bu olayın ulusal hafızada yaşatılması gerektiğini söyledi.

‘Doğuştan gelen bir uyumsuzluk’

İki ülke arasındaki ilişkilerin özünde ‘doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması' bulunduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran’a yönelik"düşmanlığının, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı" 19 Ağustos 1953’te “ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbeye" dayandığını ifade etti.
Uzlaşma olasılığını da reddeden Hamaney, “Amerika’nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor, ancak Siyonist rejime (İsrail) verdiği desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir” dedi.
Hamaney, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
DÜNYA
İran: ABD ile müzakere için gerekli koşullar henüz oluşmadı
12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала