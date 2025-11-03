https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/gizemli-yildizlararasi-cisim-3iatlas-beklenmedik-sekilde-parlaklasti-1100706443.html
Gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS beklenmedik şekilde parlaklaştı
Gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS beklenmedik şekilde parlaklaştı
Sputnik Türkiye
ABD’li araştırmacılar, Güneş’e en yakın konumuna geçen hafta ulaşan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın beklenenden çok daha hızlı parlaklaştığını açıkladı. Detaylar haberde...
2025-11-03T19:20+0300
2025-11-03T19:20+0300
2025-11-03T19:20+0300
yaşam
3i/atlas
gizemli
güneş
aralık
abd
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
nasa
avrupa uzay ajansı (esa)
uzaylı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099193456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0305d8020a00f1772160ce0fbd992b67.jpg
Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS, Güneş Sistemi’ne dış uzaydan giren üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçmişti. Bilim insanlarının 'muhtemelen bir kuyruklu yıldız' olarak değerlendirdiği bu ziyaretçi, saniyede yaklaşık 61 kilometre hızla ilerliyor.Güneş’e yaklaşırken ‘aniden parladı’Cisim 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaştığında, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait gözlemevleri 3I/ATLAS’ın parlaklığının çok kısa sürede arttığını tespit etti.Normalde Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızlar, yüzeylerindeki buzun buharlaşmasıyla gaz ve tozdan oluşan bir kuyruk oluşturur. Bu süreç yavaş gerçekleşir. Ancak 3I/ATLAS’ta parlaklık artışı beklenenden çok daha hızlı yaşandı.Tekrar görülmesi Aralık ayını bulacakGözlemler, NASA'nın STEREO ve ESA'nın SOHO uydularının yanı sıra ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) ait GOES-19 uydusundan elde edildi.‘Neden bu kadar parladığını bilmiyoruz’ABD Deniz Araştırmaları Laboratuvarı’ndan astrofizikçi Karl Battams ve Lowell Gözlemevi’nden Qicheng Zhang, henüz hakem onayından geçmemiş ön çalışmada “3I’nin hızlı parlaklaşma nedeninin, benzer uzaklıktaki Oort Bulutu kuyruklu yıldızlarının parlaklık artış hızını katbekat geçtiğini” belirtti.Araştırmacılar, bu sıra dışı davranışın birkaç olası nedeni olabileceğini söylüyor:Ayrıca 3I/ATLAS’ın Güneş’ten ‘belirgin biçimde daha mavi’ göründüğü tespit edildi. Bu, parlaklığın önemli bir kısmının gaz salınımından kaynaklandığına işaret ediyor.Bilim insanları Aralık’ı bekliyorAraştırmacılar, cismin bundan sonra nasıl davranacağını kestirmenin zor olduğunu söylüyor. "3I’nin parlaklığı sabit kalabilir, biraz daha artabilir ya da hızla sönümlenebilir" diyor.Cisim Aralık ayının ortasında Güneş’in arkasından çıkacak ve yeniden gözlemlenebilir hale gelecek. Bilim insanları o zaman, bu gizemli yıldızlararası ziyaretçinin “benzeri görülmemiş parlamasının” ardındaki sırrı çözmeyi umuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/elon-musk-harvardtan-bilim-insanlarinin-3iatlas-uyarisina-dair-konustu-uzaylilari-bilseydim-1100696847.html
güneş
aralık
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099193456_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_d237329f90a75dcb4b98aa9e2249ac12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
3i/atlas, gizemli cisim, nerede, uzay haberleri, haberler, atlas haberleri, neden parlıyor, uzaylı obje mi?, açıklamalar, nasa
3i/atlas, gizemli cisim, nerede, uzay haberleri, haberler, atlas haberleri, neden parlıyor, uzaylı obje mi?, açıklamalar, nasa
Gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS beklenmedik şekilde parlaklaştı
ABD’li araştırmacılar, Güneş’e en yakın konumuna geçen hafta ulaşan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın beklenenden çok daha hızlı parlaklaştığını açıkladı.
Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS, Güneş Sistemi’ne dış uzaydan giren üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçmişti. Bilim insanlarının 'muhtemelen bir kuyruklu yıldız' olarak değerlendirdiği bu ziyaretçi, saniyede yaklaşık 61 kilometre hızla ilerliyor.
Güneş’e yaklaşırken ‘aniden parladı’
Cisim 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaştığında, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait gözlemevleri 3I/ATLAS’ın parlaklığının çok kısa sürede arttığını tespit etti.
Normalde Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızlar, yüzeylerindeki buzun buharlaşmasıyla gaz ve tozdan oluşan bir kuyruk oluşturur. Bu süreç yavaş gerçekleşir. Ancak 3I/ATLAS’ta parlaklık artışı beklenenden çok daha hızlı yaşandı.
Tekrar görülmesi Aralık ayını bulacak
Gözlemler, NASA'nın STEREO ve ESA'nın SOHO uydularının yanı sıra ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) ait GOES-19 uydusundan elde edildi.
Cisim şu anda Güneş’in arkasında kaldığı için
Dünya'dan teleskoplarla yeniden gözlemlenmesi Aralık ayı başını bulacak.
‘Neden bu kadar parladığını bilmiyoruz’
ABD Deniz Araştırmaları Laboratuvarı’ndan astrofizikçi Karl Battams ve Lowell Gözlemevi’nden Qicheng Zhang, henüz hakem onayından geçmemiş ön çalışmada “3I’nin hızlı parlaklaşma nedeninin, benzer uzaklıktaki Oort Bulutu kuyruklu yıldızlarının parlaklık artış hızını katbekat geçtiğini” belirtti.
Araştırmacılar, bu sıra dışı davranışın birkaç olası nedeni olabileceğini söylüyor:
Cisim, önceki yıldızlararası nesnelere kıyasla çok daha yüksek hızla hareket ediyor, bu da yüzeyinde farklı tepkimelere yol açabilir.
Ya da cismin bileşimi, şekli ya da yapısal özellikleri bu davranışı açıklayabilir. Bu özellikler, cisim henüz kendi yıldız sistemindeyken ya da uzun yıldızlararası yolculuğu sırasında kazanılmış olabilir.
Ayrıca 3I/ATLAS’ın Güneş’ten ‘belirgin biçimde daha mavi’ göründüğü tespit edildi. Bu, parlaklığın önemli bir kısmının gaz salınımından kaynaklandığına işaret ediyor.
Bilim insanları Aralık’ı bekliyor
Araştırmacılar, cismin bundan sonra nasıl davranacağını kestirmenin zor olduğunu söylüyor. "3I’nin parlaklığı sabit kalabilir, biraz daha artabilir ya da hızla sönümlenebilir" diyor.
Cisim Aralık ayının ortasında Güneş’in arkasından çıkacak ve yeniden gözlemlenebilir hale gelecek. Bilim insanları o zaman, bu gizemli yıldızlararası ziyaretçinin “benzeri görülmemiş parlamasının” ardındaki sırrı çözmeyi umuyor.