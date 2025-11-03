https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/elon-musk-harvardtan-bilim-insanlarinin-3iatlas-uyarisina-dair-konustu-uzaylilari-bilseydim-1100696847.html
Elon Musk, Harvard'tan bilim insanlarının 3I/ATLAS uyarısına dair konuştu: 'Uzaylıları bilseydim'
Elon Musk, Harvard'tan bilim insanlarının 3I/ATLAS uyarısına dair konuştu: 'Uzaylıları bilseydim'
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının "3I/ATLAS" adlı gizemli kuyrukluyıldızın dünya dışı bir uzay gemisi olabileceği yönündeki iddiaları bilim dünyasında tartışma yaratırken...
SpaceX CEO’su Elon Musk, bilim dünyasında tartışma yaratan “3I/ATLAS” isimli kuyrukluyıldızla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı bilim insanları gökcisminin doğal oluşumlu olmayabileceğini ve “aktif zekâya” sahip bir uzaylı gemisi olabileceğini öne sürerken, Musk bu iddialara temkinli yaklaştı.NASA’nın Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) ekibi tarafından Temmuz ayında tespit edilen 3I/ATLAS, güneş sistemimizin dışından gelen üçüncü cisim olarak kayda geçti. İsminin başındaki “3I” ifadesi “interstellar” (yıldızlararası) kökenine, “ATLAS” ise keşfi yapan ekibe atıfta bulunuyor.Bilim insanları ikiye bölündüLondra doğumlu astronom David Jewitt, cismin hızının çok yüksek olması nedeniyle kaynağının belirlenemediğini söyledi:Kuyrukluyıldızın Manhattan büyüklüğünde olduğu ve Hubble Uzay Teleskobu görüntülerinde buz çekirdeğinden çıkan gözyaşı biçiminde toz bulutu oluşturduğu görüldü.Harvard fizikçisi Avi Loeb ise NASA’nın “hiçbir tehdit yok” açıklamasına karşı çıktı. Loeb, yayımladığı bir makalede 3I/ATLAS’ın doğal olmayan bir nesne olma olasılığının %30–40 arasında olduğunu belirterek, “Enerji kaynağı doğal değil, teknolojik kökenli olabilir” dedi.Musk: Eğer uzaylıları bilseydim, Joe Rogan’da açıklarımElon Musk, Joe Rogan Experience podcast’inde yaptığı açıklamada mizahi bir çıkışla tartışmalara katıldı:“Eğer uzaylılara dair bir kanıt bilseydim, Joe, bunu senin programında açıklarım. Söz veriyorum.”Ayrıca “Hiçbir zaman intihar etmeyeceğim, bunu net söyleyeyim,” diyerek komplo teorilerine gönderme yaptı.'Nikelden yapılmışsa, kıtayı yok eder'Musk, 3I/ATLAS’ın nikel buharı içerdiğini belirterek bazı kuyrukluyıldız ve asteroitlerin nikel açısından zengin olduğunu söyledi:“Yeryüzündeki nikel madenlerinin çoğu, geçmişte gezegene çarpan nikel zengini meteorlar sayesinde oluştu. O dönemde orada olmak istemezdiniz; her şey yok olurdu.”Musk, cismin uzaylılarla ilgisi olmasa bile, nikel yapısının onu son derece ağır ve yıkıcı kılabileceğini vurguladı:“Tamamen nikelden yapılmış bir uzay gemisi, kıta ölçeğinde yıkım yaratırdı. Belki daha da fazlasını.”NASA’dan son açıklama: Tehdit yokNASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy, iddiaları reddederek kamuoyunu rahatlattı:“Ne uzaylı var, ne de Dünya’daki yaşama yönelik bir tehdit.”Ajans, 3I/ATLAS’ın Dünya’ya çarpmayacağını ve “çok uzakta kalacağını” yeniden teyit etti. Tartışma ise hâlâ bilim dünyasında sürüyor.
