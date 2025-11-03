https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/george-clooney-kamala-harris-bir-hataydi-1100699663.html
George Clooney: Kamala Harris bir hataydı
Sputnik Türkiye
Biden’ın çekilmesiyle ilgili ünlü yazısını savunan oyuncu George Clooney, yerine geçen aday Kamala Harris olmasaydı Demokratların bir ‘şansı’ olabileceğini söyledi. Detaylar haberde...
2025-11-03T13:31+0300
2025-11-03T13:31+0300
2025-11-03T13:31+0300
yaşam
george clooney
kamala harris
abd
haberler
başkan
cbs
joe biden
Ünlü oyuncu George Clooney, Demokrat Parti’nin 2024 seçimlerini kaybetmesinin ardından eski ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi için kamuoyu kampanyası başlatmakla suçlanmıştı.Clooney, Biden’a ‘çekilme’ çağrısı yapması nedeniyle pişmanlık duymadığını söylerken, ABD merkezli CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada ‘Demokratların seçimi kazanmak için bir şansı olduğunu’, ancak Kamala Harris’e ‘oynamanın’ bariz bir ‘hata' olduğunu ifade etti:Clooney’in Biden yazısıOyuncu, Temmuz 2024’te The New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Biden’ı ‘artık tanıyamadığını’ söylemiş ve Demokratları Biden’in ikinci dönemi için seçime girmesi karşısında ses çıkarmaya çağırmıştı.Joe Biden, sağlığı ve oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların da yoğunlaşmasıyla 24 Temmuz’da adaylıktan çekilmiş, bu açıklamadan yaklaşık 30 dakika sonra da Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini bildirmişti.
başkan
