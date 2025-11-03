https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/george-clooney-kamala-harris-bir-hataydi-1100699663.html

George Clooney: Kamala Harris bir hataydı

George Clooney: Kamala Harris bir hataydı

Sputnik Türkiye

Biden’ın çekilmesiyle ilgili ünlü yazısını savunan oyuncu George Clooney, yerine geçen aday Kamala Harris olmasaydı Demokratların bir ‘şansı’ olabileceğini söyledi. Detaylar haberde...

2025-11-03T13:31+0300

2025-11-03T13:31+0300

2025-11-03T13:31+0300

yaşam

george clooney

kamala harris

abd

haberler

başkan

cbs

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/02/1061862242_0:10:3079:1741_1920x0_80_0_0_1fb9a3ac98dbc2b48c750f320bff75ee.jpg

Ünlü oyuncu George Clooney, Demokrat Parti’nin 2024 seçimlerini kaybetmesinin ardından eski ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi için kamuoyu kampanyası başlatmakla suçlanmıştı.Clooney, Biden’a ‘çekilme’ çağrısı yapması nedeniyle pişmanlık duymadığını söylerken, ABD merkezli CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada ‘Demokratların seçimi kazanmak için bir şansı olduğunu’, ancak Kamala Harris’e ‘oynamanın’ bariz bir ‘hata' olduğunu ifade etti:Clooney’in Biden yazısıOyuncu, Temmuz 2024’te The New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Biden’ı ‘artık tanıyamadığını’ söylemiş ve Demokratları Biden’in ikinci dönemi için seçime girmesi karşısında ses çıkarmaya çağırmıştı.Joe Biden, sağlığı ve oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların da yoğunlaşmasıyla 24 Temmuz’da adaylıktan çekilmiş, bu açıklamadan yaklaşık 30 dakika sonra da Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bidenin-destekledigi-kamala-harris-kimdir-1086088850.html

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

george clooney, kamala harris, açıklama, biden, demokratlar, abd seçimleri, haberler, dünya haberleri, abd seçim haberleri